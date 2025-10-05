Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήμουν στο κρεβάτι με τις κουβέρτες μου και έτρεμα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον κορωνοϊό και επέστρεψε στις προπονήσεις των Μπακς ενόψει της έναρξης της σεζόν στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά το ιστορικό μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket και έπιασε δουλειά με τους Μπακς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ταλαιπωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα από κορονοϊό, ωστόσο πλέον είναι καλά και επέστρεψε στις προπονήσεις των Ελαφιών.

Ο ηγέτης των Μπακς εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, συναντήθηκε με παλιούς και νέους συμπαίκτες και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

“Δεν θα σας πω ψέματα, ήμουν στο κρεβάτι μου με τις κουβέρτες μου και έτρεμα και για μερικές ημέρες δεν μπορούσανα παρακολουθήσω την προπόνηση. Αλλά σήμερα είδα το VIDEO και βλέπω τις δυνατότητες που έχει η ομάδα.