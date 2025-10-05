Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήμουν στο κρεβάτι με τις κουβέρτες μου και έτρεμα

Ο Έλληνας σούπερ σταρ προσβλήθηκε την τελευταία εβδομάδα από κορωνοϊό
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον κορωνοϊό και επέστρεψε στις προπονήσεις των Μπακς ενόψει της έναρξης της σεζόν στο NBA.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά το ιστορικό μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket και έπιασε δουλειά με τους Μπακς.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ταλαιπωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα από κορονοϊό, ωστόσο πλέον είναι καλά και επέστρεψε στις προπονήσεις των Ελαφιών.
Ο ηγέτης των Μπακς εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, συναντήθηκε με παλιούς και νέους συμπαίκτες και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.
“Δεν θα σας πω ψέματα, ήμουν στο κρεβάτι μου με τις κουβέρτες μου και έτρεμα και για μερικές ημέρες δεν μπορούσανα παρακολουθήσω την προπόνηση. Αλλά σήμερα είδα το VIDEO και βλέπω τις δυνατότητες που έχει η ομάδα.
Μπορούμε να παίξουμε γρήγορα, είμαστε καλοί αθλητές και απλά πρέπει να μεταφέρουμε καλά την μπάλα. Η μπάλα δεν πρέπει να κολλάει. Αν η μπάλα αρχίσει να κολλάει τότε δεν θα είμαστε τόσο καλοί. Έχουμε πολύ σουτ και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσηλωμένοι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε σαν ‘κόλλα’. Αν είμαστε ενωμένοι, θα είμαστε καλοί”, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr