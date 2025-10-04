Κορυφώνεται ο διπλωματικός πυρετός για τη Γάζα: Ισραήλ, ΗΠΑ και Χαμάς στο τραπέζι των συνομιλιών

Κρίσιμο είναι το επόμενο 24ωρο για το παράθυρο ευκαιρίας τερματισμού του πολέμου
Το «παράθυρο ευκαιρίας» για τερματισμό του πολέμου άνοιξε μετά το τελεσίγραφο Τραμπ και τη θετική, αν και με επιφυλάξεις, απάντηση της Χαμάς. Από την Κυριακή (5/10), αντιπροσωπείες από Ισραήλ, Χαμάς και ΗΠΑ συγκεντρώνονται στο Κάιρο για να διαπραγματευτούν.
Η ατζέντα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων και τους απαράβατους όρους του αμερικανού προέδρου: τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη μελλοντική ηγεσία της Γάζας και τον αφοπλισμό της.
«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στον Νετανιάχου, ο Τραμπ που κατάφερε να επιταχύνει τις εξελίξεις και να φέρει προ τετελεσμένων τον ισραηλινό πρόεδρο προκαταβάλλοντας τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιό του, παρότι η ένοπλη οργάνωση διατύπωσε ενστάσεις κυρίως σε ότι αφορά τον αφοπλισμό της.
Ο ισραηλινός πρόεδρος που δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να μην αποδεχθεί το σχέδιο, συμφώνησε στις νέες διαπραγματεύσεις στέλνοντας στο Κάιρο όπως ανακοίνωσε, την διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, προκειμένου να καθορίσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της απελευθέρωσης των ομήρων.
Σε αυτό το κλίμα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς τη Δευτέρα για συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων στη βάση του σχεδίου Τραμπ.
Κατά τις συνομιλίες θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες της απελευθέρωσης όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στην οποία συμφώνησε η Χαμάς.
Το Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι συζητήσεις αναμένεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην ανακούφιση των δεινών των Παλαιστινίων.
Ραντεβού στο Κάιρο δίνουν ΗΠΑ, Ισραήλ και Χαμάς
Από το βράδυ του Σαββάτου (4/10) άρχισαν να φθάνουν στο Κάιρο αντιπροσωπείες από τις εμπλεκόμενες χώρες στον πόλεμο στη Γάζα.
Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, θα ταξιδέψουν στην Αίγυπτο αυτό το Σαββατοκύριακο για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων που συμφωνήθηκε από τη Χαμάς και άλλες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, στο CNNi.
Ακόμα από την πλευρά της Χαμάς, αξιωματούχος της ένοπλης οργάνωσης επιβεβαίωσε στο CNNi ότι μια αντιπροσωπεία θα φτάσει στο Κάιρο απόψε για διαπραγματεύσεις.
Εξάλλου, το Ισραήλ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προετοιμάζει μια διαπραγματευτική ομάδα για συνομιλίες με στόχο την οριστικοποίηση της πρότασης εκεχειρίας του Τραμπ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Το Ισραήλ ετοιμάζει επίσης χάρτες για τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, δήλωσε ο αξιωματούχος.
Επικεφαλής της ισραηλινής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας αναμένεται να είναι ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Πάντως, ο ισραηλινός στρατός μετά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς δήλωσε ότι η βόρεια Γάζα εξακολουθεί να αποτελεί «επικίνδυνο πεδίο μάχης». Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, προειδοποίησε τους Παλαιστίνιους να μην κινούνται προς περιοχές όπου εξακολουθεί να βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός.
