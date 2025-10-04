Κορυφώνεται ο διπλωματικός πυρετός για τη Γάζα: Ισραήλ, ΗΠΑ και Χαμάς στο τραπέζι των συνομιλιών

Το «παράθυρο ευκαιρίας» για τερματισμό του πολέμου άνοιξε μετά το τελεσίγραφο Τραμπ και τη θετική, αν και με επιφυλάξεις, απάντηση της Χαμάς. Από την Κυριακή (5/10), αντιπροσωπείες από Ισραήλ, Χαμάς και ΗΠΑ συγκεντρώνονται στο Κάιρο για να διαπραγματευτούν.

Η ατζέντα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων και τους απαράβατους όρους του αμερικανού προέδρου: τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη μελλοντική ηγεσία της Γάζας και τον αφοπλισμό της.

«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στον Νετανιάχου, ο Τραμπ που κατάφερε να επιταχύνει τις εξελίξεις και να φέρει προ τετελεσμένων τον ισραηλινό πρόεδρο προκαταβάλλοντας τη συμφωνία της Χαμάς στο σχέδιό του, παρότι η ένοπλη οργάνωση διατύπωσε ενστάσεις κυρίως σε ότι αφορά τον αφοπλισμό της.

Ο ισραηλινός πρόεδρος που δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να μην αποδεχθεί το σχέδιο, συμφώνησε στις νέες διαπραγματεύσεις στέλνοντας στο Κάιρο όπως ανακοίνωσε, την διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, προκειμένου να καθορίσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της απελευθέρωσης των ομήρων.

Σε αυτό το κλίμα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς τη Δευτέρα για συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων στη βάση του σχεδίου Τραμπ.

Κατά τις συνομιλίες θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες της απελευθέρωσης όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στην οποία συμφώνησε η Χαμάς.

Το Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι συζητήσεις αναμένεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην ανακούφιση των δεινών των Παλαιστινίων.