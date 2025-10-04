«Έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά»: Σοκάρει καταγγελία για κακοποίηση από Ισραηλινούς

«Την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους» κατήγγειλε ο Τούρκος ακτιβιστής
Μία σοκαριστική καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα, καθώς Τούρκος ακτιβιστής περιέγραψε κακοποίηση εναντίον της ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στον στολίσκο Global Sumud.
«Έσυραν τη Γκρέτα από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους» κατήγγειλε ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ στο πρακτορείο Anadolu.
Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 137 ακτιβιστές από τον στολίσκο, συμπεριλαμβανομένων 36 Τούρκων πολιτών, προσγειώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα έγινε δεκτή από οικογένειες, δημοσιογράφους και υποστηρικτές μετά τη δοκιμασία τους.
Άρτα: «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της
Πάτρα: Λεωφορείο παρέσυρε 75χρονη- Η άμεση αντίδραση του οδηγού
Αργυρούπολη: Πώς έγινε το τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr