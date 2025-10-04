Back to Top
Πάτρα: Λεωφορείο παρέσυρε 75χρονη- Η άμεση αντίδραση του οδηγού

Η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Ανθείας

Τραυματισμός 75χρονης σημειώθηκε στην περιοχή Ταραμπούρα της Πάτρας, όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Ανθείας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χτυπήθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού, ο οποίος ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα, αποφεύχθηκε η τραγωδία.

Η 75χρονη τραυματίστηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ειδήσεις