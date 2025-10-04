Γαστούνη: Έβλεπε live τη διάρρηξη στο μαγαζί του- Οι δράστες ήταν... άτυχοι

Ένα… απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Γαστούνης, όταν τρεις θρασύτατοι διαρρήκτες αποφάσισαν να «χτυπήσουν» γνωστό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatrisNews.com, οι δράστες παραβίασαν την πίσω πόρτα του καταστήματος και μπήκαν στο εσωτερικό, χωρίς να υπολογίσουν πως ο χώρος ήταν «θωρακισμένος» με σύγχρονο σύστημα ασφαλείας.

Μόλις χτύπησε ο συναγερμός, ο ιδιοκτήτης – που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός – συνδέθηκε στις κάμερες μέσω κινητού και είδε ζωντανά τους διαρρήκτες να κινούνται μέσα στο μαγαζί του. Ο ίδιος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, δίνοντας μάλιστα περιγραφή των δραστών.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, όμως οι επίδοξοι κλέφτες είχαν ήδη τραπεί σε φυγή από την πίσω πόρτα, πριν προλάβουν να αρπάξουν το παραμικρό.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες που έχουν καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών.