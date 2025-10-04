Εμπρηστικό διάγγελμα Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα»- Η απειλή στη Χαμάς

«Η Χαμάς θα διαλυθεί στρατιωτικά και πολιτικά», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα φτάσει στο Σαρμ ελ-Σέιχ στο Σινά της Αιγύπτου την ερχόμενη Δευτέρα και του Ισραήλ την Κυριακή, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις.
Σαφές μήνυμα ότι «είτε με τον έναν τρόπο (με το σχέδιο Τραμπ), είτε με τον άλλο τρόπο (με τον στρατό) όλοι οι όμηροι θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους», έστειλε ο Νετανιάχου. Στο διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, είπε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί» και θα το δεχτεί είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε για τις διαπραγματεύσεις ότι θα γίνουν στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.
Μίλησε επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος», αλλά «δεν είναι ακόμη οριστικό. Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό».
Ο Νετανιάχου, επέκρινε ανώτερους αξιωματούχους που υποστήριξαν ότι θα ήταν αδύνατο να επιστραφούν όλοι οι όμηροι χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς τη Γάζα. «Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής» τόνισε και συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους».
Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι συντονίστηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση αμέσως», ενώ τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, η Χαμάς θα απομονωθεί».
Σε πρώτο στάδιο, υπογράμμισε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.
Το ευχαριστώ στον Τραμπ και τον ισραηλινό λαό
Στο τέλος της ομιλίας του ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «αγαπητό φίλο Ντόναλντ Τραμπ», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς».
Ευχαρίστησε επίσης τον στρατό αλλά και τον λαό του Ισραήλ, «τις οικογένειες που θυσίασαν αυτούς που αγαπούν περισσότερο» καθώς και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι ήταν τόσο ανθεκτικοί και στάθηκαν ακλόνητοι στα πιστεύω τους».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr