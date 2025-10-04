Εμπρηστικό διάγγελμα Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα»- Η απειλή στη Χαμάς

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα φτάσει στο Σαρμ ελ-Σέιχ στο Σινά της Αιγύπτου την ερχόμενη Δευτέρα και του Ισραήλ την Κυριακή, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις.



Σαφές μήνυμα ότι «είτε με τον έναν τρόπο (με το σχέδιο Τραμπ), είτε με τον άλλο τρόπο (με τον στρατό) όλοι οι όμηροι θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους», έστειλε ο Νετανιάχου. Στο διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, είπε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί» και θα το δεχτεί είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε για τις διαπραγματεύσεις ότι θα γίνουν στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Μίλησε επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος», αλλά «δεν είναι ακόμη οριστικό. Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό».