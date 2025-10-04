Τέξας: Δύο παιδιά νεκρά και δύο σοβαρά τραυματισμένα από πυροβολισμούς

Δύο παιδιά ηλικίας 13 και 4 ετών σκοτώθηκαν και δύο ακόμη, 9 και 8 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά όταν δέχθηκαν πυροβολισμούς τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στο προάστιο Χιούστον, Άνγκλετον, Τέξας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπραζόρια, στην πολιτεία του Τέξας, ανακοίνωσε στο Facebook ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν δύο παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς. Δύο ακόμη παιδιά μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ευτυχώς, τα δύο τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του σερίφη, Μάντισον Πόλστον.

Μία γυναίκα συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τον βαθμό συγγένειας που είχε με τα παιδιά. Αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πού συνέβη το περιστατικό ή τι προηγήθηκε, οι αρχές δήλωσαν ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. «Η απώλεια δύο παιδιών με τέτοιο τρόπο είναι μια τραγωδία», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Άνγκλετον είναι πόλη περίπου 19.500 κατοίκων και πρωτεύουσα της κομητείας Μπραζόρια, 72 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον.