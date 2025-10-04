Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σορβόννη

«Πρέπει να αφουγκραστώ το μήνυμα που στέλνει η κοινωνία»
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση είχε χθες κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Σορβόννη ο Αλέξης Τσίπρας.
Ένας Έλληνας φοιτητής από αυτούς που παρακολούθησαν την ομιλία ρώτησε επίμονα τον Αλέξη Τσίπρα εάν θα κάνει νέο κόμμα αλλά και πώς θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
«Τα κόμματα δημιουργούνται από την κοινωνία και εγώ πρέπει να αφουγκραστώ το μήνυμα που στέλνει».
Και συνέχισε:
«Όσο για το πώς μπορεί να επέλθει πολιτική αλλαγή αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε μέσα από την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είτε από ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος».
Ο διάλογος του Αλέξη Τσίπρα με τον Έλληνα φοιτητή
Έλληνας φοιτητής: Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25% Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εσείς ποιος;
Αλέξης Τσίπρας: Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κομματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.
Έλληνας φοιτητής: Και πώς θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα;
Αλέξης Τσίπρας: Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.
