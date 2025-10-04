Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σορβόννη

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση είχε χθες κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Σορβόννη ο Αλέξης Τσίπρας.

Ένας Έλληνας φοιτητής από αυτούς που παρακολούθησαν την ομιλία ρώτησε επίμονα τον Αλέξη Τσίπρα εάν θα κάνει νέο κόμμα αλλά και πώς θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Τα κόμματα δημιουργούνται από την κοινωνία και εγώ πρέπει να αφουγκραστώ το μήνυμα που στέλνει».

Και συνέχισε:

«Όσο για το πώς μπορεί να επέλθει πολιτική αλλαγή αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε μέσα από την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είτε από ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος».