Αραχωβίτικα: Θλίψη για το θάνατο του 55χρονου Βασίλη Αγγελόπουλου

Αύριο Κυριακή η κηδεία του
Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία των Αραχωβιτίκων η είδηση του θανάτου του Βασιλείου Κων. Αγγελόπουλου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αραχωβιτίκων Πατρών, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.
Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τους γονείς του, Κωνσταντίνο και Αγγελική, καθώς και θείους, εξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς που θρηνούν την απώλειά του.
Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr