Αραχωβίτικα: Θλίψη για το θάνατο του 55χρονου Βασίλη Αγγελόπουλου

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία των Αραχωβιτίκων η είδηση του θανάτου του Βασιλείου Κων. Αγγελόπουλου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αραχωβιτίκων Πατρών, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τους γονείς του, Κωνσταντίνο και Αγγελική, καθώς και θείους, εξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς που θρηνούν την απώλειά του.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.