Εξάρχεια: Μολότοφ και χημικά σε επεισόδια - 14 προσαγωγές

Το περιστατικό έγινε στη 1:00 τα ξημερώματα – Ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ

Επεισόδια μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια με την αστυνομία να προχωρά σε 14 προσαγωγές.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στη 1:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων κινήθηκε προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη και πέταξε βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια σε διμοιρία των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Η ένταση κράτησε περίπου μισή ώρα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ. Οι νεαροί απομακρύνθηκαν στη συνέχεια προς την πλατεία Εξαρχείων. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές.

Ειδήσεις