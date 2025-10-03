Μια ξεχωριστή Έκθεση Φωτογραφίας φιλοξενήθηκε στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αρχείων Πηνελόπης Μασούρη διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μια ξεχωριστή Έκθεση Φωτογραφίας στο Aρχοντικό Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο, με έργα τόσο νεαρών εικαστικών φωτογράφων από Πανεπιστημιακές Σχολές όσο και βραβευμένων, αναγνωρισμένων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έκθεση αποτέλεσε μια γέφυρα διαλόγου ανάμεσα στις νέες καλλιτεχνικές φωνές και στους καταξιωμένους φωτογράφους, προβάλλοντας την ποικιλομορφία, τη φρεσκάδα αλλά και την εμπειρία στη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία.

Οι επισκέπτες μέσα στο διάστημα των 3 εβδομάδων που διήρκησε η έκθεση είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα πλούσιο εικαστικό τοπίο, όπου αποτυπώθηκαν με μοναδικό τρόπο θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, δίνοντας αφορμή για σκέψη και δημιουργική ανταλλαγή ιδεών.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας. Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης και τη στήριξη της δημιουργικότητας, αλλά και στην ανάδειξη της πόλης του Αιγίου ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις, ανάμεσά τους η διάλεξη της καταξιωμένης φωτογράφου Μαρίας Παυλάκη με παρουσίαση του νέου της βιβλίου "Κάτι Δικό Τους" που άνοιξε γόνιμο διάλογο με το κοινό γύρω από την επί σειρά ετών προσωπικής της εμπειρίας στην τέχνη. Μεταξύ των άλλων η φωτογράφος αναφέρθηκε στη φωτογραφία ως πράξη ελευθερίας και ανθρώπινης επαφής, μία γλώσσα που διαθέτει τόσο εντυπωσιακή αμεσότητα που δεν χρειάζεται τις λέξεις για να επικοινωνηθεί.

