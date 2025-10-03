Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» | Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 1η Οκτωβρίου 2025

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Πρυτανείας ( rectorate@upatras.gr ) έως και την 30ή Νοεμβρίου 2025.

Η Πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών έχει καθιερώσει από το 2021 το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος», το οποίο απονέμεται ετησίως σε μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος.

Το βραβείο στοχεύει:

-να αναδείξει την πρωταρχική σημασία που αποδίδει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην εξαίρετη διδασκαλία στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, και

-να τιμήσει μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν τη διδασκαλία ως ιδανικό, με ξεχωριστή ικανότητα, αφοσίωση και ακαδημαϊκό ήθος, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης στους φοιτητές.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/vraveio-exairetis-didaskalias-evangelos-papanoutsos-enarxi-ypovolis-ypopsifiotiton-1i-oktovriou-2025/

Τελετή Αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών | 15.10.2025 | 18:30

Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature) θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσουν οι κκ. Γεωργία Π. Γκότση Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και η Έλλη Γ. Λεμονίδου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τους Προέδρους, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Victoria J. Hislop με τίτλο: “Από την Πλάκα στην Πάτρα – πως η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση”.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την πρόσκληση στην εκδήλωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/15-10-2025-teleti-anagorefsis-tis-victoria-j-hislop-se-epitimi-didaktora-tou-tmimaton-filologias-kai-istorias-archaiologias-tou-panepistimiou-patron/

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν στο Welcome to UP 2025

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών σας περιμένουν στο περίπτερό τους στο Πάρκο Ειρήνης, με ένα μικρό δωράκι γνωριμίας για κάθε φοιτητή/τρια.

Το περίπτερο θα είναι ανοιχτό τις ώρες του φεστιβάλ μέχρι τις 21:00.

«Ελάτε να γνωριστούμε!»

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Imaging techniques in Life Sciences" | 6-8 Οκτωβρίου 2025

Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Imaging techniques in Life Sciences" που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «ESPERANCE», θα λάβει χώρα 6 έως 8 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα 'Παύλος Κορδοπάτης' του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο εστιάζεται σε εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης για τη μελέτη ερωτημάτων αιχμής στη βιοιατρική έρευνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://era-esperance.eu/wp-content/uploads/2025/09/symposium-program-23092025-web.pdf.

Olympia Forum VI |7-9 Οκτωβρίου 2025 – Αρχαία Ολυμπία

Το Olympia Forum VI, ανοίγει τον διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις της Περιφέρειας στις 7–9 Οκτωβρίου, στην Αρχαία Ολυμπία, θέτοντας ψηλά στην ατζέντα του ένα διαχρονικό και επίκαιρο ζήτημα, την δημογραφική αλλαγή. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι συνδιοργανωτής του Olympia Forum VI.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://olympiaforum.gr/

Ανοιχτή Ποδηλατική Δράση στο Μεσολόγγι_Στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Επεμβατικής Καρδιολογίας "Πύλη Καρδιάς"

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Εθελοντική Αιμοδοσία | ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ-ΔΩΣΕ ΖΩΗ! | 01.11.2025 | 9:30-13:00

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, ο Αχαΐκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας, η εθελοντική ομάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», η Ένωση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Πάτρας και ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «ο Παπαφλέσσας» σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του ΠΓΝΠ "Παναγία η Βοήθεια", συνδιοργανώνουν το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025, από 9:30 έως 13:00 στο χώρο πολιτισμού «Σπίτι του Ηπειρώτη» (Μουρούζη 14 - 16 / 1ος όροφος) ανοικτή Εθελοντική Αιμοδοσία και προσκαλούν τα μέλη τους, φοιτητές/φοιτήτριες και κάθε ενδιαφερόμενο/η να αφιερώσει λίγα λεπτά από το χρόνο του προκειμένου να προσφέρουμε όλοι μαζί ζωή σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Σύνθημά μας: «Πέντε Δυνάμεις Ενώνουν Καρδιές - Χαρίζουν Ζωές»

Η σύμπραξη των πέντε αυτών φορέων σε δράσεις αλληλεγγύης και αλτρουισμού, εκτός από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αλλαγή στάσεων, προσφορά ζωής κ.τ.λ.) καταδεικνύει συνακόλουθα τη δύναμη της συνεργασίας για τη δημιουργία ενεργών πολιτών!

Μη χάσεις την ευκαιρία, έλα μαζί μας! Οι ανάγκες μεταγγίσεων των νοσηλευομένων ασθενών, των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία αλλά και των έκτακτων περιστατικών είναι μεγάλες και διαρκείς.

Οφέλη Αιμοδοσίας:

-Η αιμοδοσία ισορροπεί τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα σου.

-Μειώνει την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου.

-Σε προστατεύει από την καρδιακή προσβολή και τις θρομβώσεις.

-Βοηθά στη συνολική υγεία του αίματος.

-Έχεις καλύτερη κλινική εικόνα της υγείας σας.

-Οι εθελοντές αιμοδότες έχουν υψηλότερη προτεραιότητα στο να λάβουν αίμα όταν το χρειαστούν.

-Με μία αιμοδοσία σώζεις μέχρι 3 ζωές ενηλίκων ή μέχρι 6 ζωές παιδιών.

-Δίνεις ένα εξαιρετικό παράδειγμα στα παιδιά σου.

-Δικαιούσαι άδεια από την εργασία σου.

-Και τέλος, ρόδα είναι και γυρίζει…ίσως κάποτε χρειαστείς κι εσείς αίμα!

Η εν λόγω εθελοντική αιμοδοσία στο σκέλος της διάχυσης της πληροφορίας πραγματοποιείται και με τη ευγενική συνεργασία τής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων.

ΚΕΔΙΜΑ – Εισαγωγικό Πρόγραμμα μελών διδακτικού προσωπικού

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου διεξήχθη από το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) το εισαγωγικό πρόγραμμα για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τις αρχές Μαρτίου, δηλαδή από όταν καθιερώθηκε από τη Σύγκλητο η υποχρεωτική παρακολούθηση εισαγωγικού προγράμματος σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης για όλα τα μέλη διδακτικού προσωπικού που διορίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 30 διδακτικές ώρες και περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες: (α) ο ρόλος του/ης διδάσκοντος/ουσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, (β) τα χαρακτηριστικά των φοιτητών/τριών στο ελληνικό πανεπιστήμιο (ερευνητικά δεδομένα από το Πανεπιστήμιο Πατρών), (γ) τεχνικές διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και σε μικρές ομάδες, και (δ) προώθηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών.

CRL School 2025 - Σχολείο του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου

Σχολείο του Παρατηρητηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου

(CRL School) 2025

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό workshop για φοιτητές και εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκε για άλλη μία χρονιά στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στον ευρύτερο Κορινθιακό Κόλπο εδώ και περίπου 35 χρόνια διενεργείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι) που λαβαίνουν χώρα στην περιοχή.

Ο κοινός τόπος των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή αποτελεί το Corinth Rift Laboratory (Εργαστήριο του Εργαστηρίου της τάφρου του Κορινθιακού).

Το Σχολείο του Παρατηρητηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου (Corinth Rift Laboratory School) διενεργείται στην περιοχή από το 2016 και αποτελεί την εκπαιδευτική συνιστώσα του παρατηρητηρίου.

Ο κύριος σκοπός του CRL School είναι να εκπαιδεύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα, κατά το διάστημα 19 – 23 Σεπτεμβρίου 2025, 11 εκπαιδευτικοί και 20 φοιτητές από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ισπανία, διαφορετικών ειδικοτήτων (γεωλόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, πληροφορικής) είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να εφαρμόσουν τις μεθόδους έρευνας σεισμολογίας και γεωδαισίας, εστιασμένες πάντα στον Κορινθιακό Κόλπο.

Η οργάνωση και υλοποίηση του CRL School 2025 έγινε με την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Παναγιώτη Ηλία (ομάδα DeformingGaia), σε συνεργασία με τον Καθηγητή Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ κ. Καβύρη Γιώργο, τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Δρ. Ανδρέα Καρακωσταντή, τους εκπαιδευτικούς Δρ. Κική Μακρή και Δανάσκο Φώτη, τον Υποψήφιο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ Άγγελο Ζυμβραγάκη και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και Γιώργο Γούτσο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δελτίο Τύπου CRL School 2025

Οκτώβριος: Μήνας αφιερωμένος από την παγκόσμια κοινότητα στην ΠΡΟΛΗΨΗ και ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τον καρκίνο του μαστού