Γη της ελιάς: Η Ιουλία επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη

Η επιτυχημένη δραματική σειρά «Γη της ελιάς» που μεταδίδεται καθημερινά στο MEGA, συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού με πολλές ανατροπές και συγκλονιστικές εξελίξεις.

Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, εγκλήματα που σοκάρουν, σχέσεις που δοκιμάζονται και απειλές που ελλοχεύουν σε κάθε τους βήμα.

Η συνέχεια της «Γη της ελιάς», που προβάλλεται στο MEGA αναμένεται ακόμη πιο συνταρακτική, καθώς η Ιουλία επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη και η Ερωφίλη ανησυχεί μήπως επανασυνδεθεί με τον Στάθη.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου- 21:00

Επεισόδιο 13ο: Ο Δημοσθένης βάζει την Κούλα να ορκιστεί ότι δεν θα μιλήσει στην Ασπασία για την Αμαλία, ενώ εκείνη νιώθει αφόρητες τύψεις απέναντι στη φίλη της και την αποφεύγει. Ο Κουράκος προειδοποιεί τον Στέφανο πως από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τη μικρή και να παρατηρεί κάθε κίνηση, μιας και η μητέρα της φέρεται να είναι μπλεγμένη με τον υπόκοσμο. Η Ιουλία επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη και η Ερωφίλη ανησυχεί μήπως επανασυνδεθεί με τον Στάθη. Στη Μάνη, όμως, καταφθάνει αιφνιδιαστικά και ο Αντώνης, ο οποίος υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει με τη γυναίκα του. Ο Μιχάλης επιστρέφει προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του Αποστόλη, ενώ η Άννα και η Αναστασία είναι απαρηγόρητες. Ο Ανδρέας συναντιέται με τον Λυκούργο για να διευθετήσει τη λήξη της συνεργασίας του με την Αθηνά και, παράλληλα, ζητά μια μεγάλη χάρη που δεν θέλει να μαθευτεί ακόμα. Ο Στέφανος προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για το παρελθόν της Μαλένας, αλλά η μικρή έχει άλλες εντολές από τη μαμά της και κρατάει επίμονα το στόμα της κλειστό.