Αρέσουν τα "Φαντάσματα" του Star όπου πρωταγωνιστεί η Πατρινή ηθοποιός Έλλη Τρίγγου

Αρέσει η νέα σειρά του καναλιού Star, "Τα Φαντάσματα" που ξεκίνησε να παίζεται την περασμένη Κυριακή 28/9 και αυτή την Κυριακή 5/10/2025 στις 9 το βράδυ θα προβληθεί το 2ο επεισόδιο.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν τα βράδια μας στο Star θα στοιχειώσουν … Τα Φαντάσματα! Η επιτυχημένη Βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, τώρα ήρθε και στην Ελλάδα με πρωταγωνιστές τον χαρισματικό και πολυδιάστατο Ορφέα Αυγουστίδη και την ταλαντούχα και εκφραστική Πατρινής καταγωγής ηθοποιό Έλλη Τρίγγου, την οποία αξίζει να τονιστεί πως θα απολαύσει το κοινό για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα θα τους ακολουθούν εννέα (9) ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.



Υπόθεση σειράς:

Ο Χάρης κι η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται.

Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις...

Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους