Πάτρα: Το σαββατοκύριακο 4-5/10 η παιδική παράσταση «Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»

Η παιδική παράσταση «Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir» που είναι βασισμένη στην ομώνυμη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά, πρόκειται να παιχθεί στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στην Πάτρα, το Σάββατο 4/10 στις 18.00 και την Κυριακή 5/10 στις 12 το μεσημέρι.

Το παγκόσμιο φαινόμενο MIRACULOUS έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Kolossaion Productions.

Μία από τις δημοφιλέστερες σειρές κινουμένων σχεδίων ζωντανεύει επί σκηνής για να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους θεατές σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά. Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες sold out παραστάσεις στο εξωτερικό, σε Ισπανία,

Γαλλία, Αργεντινή, το Ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει σε διασκευή, την παράσταση που βραβεύτηκε στην Ισπανία από τους θεατές ως η καλύτερη θεατρική παράσταση (Broadway World Spain Award for Best Theatrical Event).

Η Ladybug, ο Cat Noir, ο Hawkmoth, η Tikki και όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές έρχονται για να σας συναντήσουν σε όλη την Ελλάδα.

Ετοιμαστείτε για εντυπωσιακά ειδικά εφέ, επιβλητικά σκηνικά, πραγματικές πτήσεις πάνω από τους θεατές, καταιγιστικές σκηνές μάχης που κόβουν την ανάσα και φαντασμαγορικό light show. Ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια. Μια περιοδεία ηρωικών διαστάσεων στη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει παρουσιάσει η Kolossaion Productions μέχρι σήμερα.

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Εμβληματικές σκηνές από την τηλεοπτική σειρά αναδημιουργούνται με απόλυτη πιστότητα, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες ακόμη πιο κοντά στους θαυμαστές τους.

H Ladybug, o Cat Noir και οι φίλοι τους ταξιδεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζοντας τη διεθνή τους περιοδεία!

Το φαντασμαγορικό show θα φιλοξενηθεί σε περισσότερες από 50 πόλεις, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η παράσταση μεταφέρει τους θεατές στο μαγευτικό Παρίσι, όπου η έφηβη Μαρινέτ μεταμορφώνεται στη θρυλική Ladybug, στο πλευρό του μυστηριώδους Cat Noir.

Η Μαρινέτ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλια της μα το Παρίσι κινδυνεύει ξανά από τις δυνάμεις του κακού. Χάρη στις σκοτεινές δυνάμεις του Hawkmoth o κόσμος μας χάνει τα χρώματα του. Η Μάρινετ και ο Άντριεν πρέπει να αναζητήσουν τον ήρωα μέσα τους, να ξεπεράσουν κάθε φόβο και να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους παλεύοντας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα Miraculous θα είναι ο οδηγός τους στη μεγαλύτερη μάχη για να σώσουν όλους εκείνους που αγαπούν.