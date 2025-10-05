Μαζική συμμετοχή του Φειδιππίδη στα «Ioannina Lake Run 2025»

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των δρομέων του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) "Φειδιππίδης" στους αγώνες του 19ου «IOANNINA LAKE RUN 2024», οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 21 & 22 Σεπτεμβρίου σε παραλίμνιες διαδρομές, γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων.

Η διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες δρόμου 30χλμ, 10χλμ και 5χλμ, καθώς και δυναμικό βάδισμα 30χλμ στους οποίους συμμετείχαν περισσότεροι από 5300 δρομείς συνολικά.

Ο ΣΜΑΧ Φειδιππίδης συμμετείχε με ογδόντα οκτώ (88) δρομείς στους αγώνες και αναδείχθηκε ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΟΣ σύλλογος σε τερματισμούς, ανάμεσα σε περισσότερες από 100 ομάδες που συμμετείχαν, κατακτώντας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το σχετικό έπαθλο της διοργάνωσης.

Εξήντα ένα (61) δρομείς, οι περισσότεροι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνα, έτρεξαν το πρωί της Κυριακής στον αγώνα δρόμου των 30χλμ, και τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού):

Τσόλκας Κωνσταντίνος (2:07:11), Ζουμπάκης Νικόλαος (2:08:24), Λίβανος Θεόδωρος (2:11:53), Σπαράκης Κωνσταντίνος (2:12:51), Βασιλείου Βασίλειος (2:13:41), Πατσούρης Αναστάσιος (2:14:45), Πρισακάρου Κατερίνα (2:20:25), Κίδας Ιωάννης (2:24:02), Φωτόπουλος Ανδρέας (2:24:35), Σαλβαράς Βασίλης (2:25:54), Μουστάκας Κωνσταντίνος (2:25:55), Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος (2:26:19), Προκόπης Θεόδωρος (2:26:21), Κατσάνος Κωνσταντίνος (2:27:12), Μάτης Γεώργιος (2:27:27), Ζάγκλας Σταμάτης (2:27:42), Ζαφειράκης Αντώνιος (2:28:08), Μαρίνος Νικόλαος (2:32:14), Τρέβλιας Σωτήριος (2:34:19), Παύλου Σταύρος (2:35:53), Δαβουρλής Νικόλαος (2:36:01), Παράσογλου Χρήστος (2:38:01), Κακάβας Νικόλαος (2:38:49), Τσαρουχάς Γεώργιος (2:39:35), Σοφατζιδέλης Ιωάννης (2:39:53), Μπιθέλης Βασίλειος (2:38:08), Βενέρης Λεωνίδας (2:40:08), Κωνσταντάρα Γεωργία (2:42:58), Νικολόπουλος Μιχάλης (2:43:07), Τσουκαλάς Παύλος (2:44:15), Παπαχαραλάμπους Ανδρέας (2:47:23), Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος (2:48:57), Αλεξανδρόπουλος Δημήτρης (2:49:17), Καλαράκης Αλέξανδρος (2:51:33), Νικολόπουλος Θεόδωρος (2:52:07), Τσοκανά Ιουστίνα (2:52:58), Δημητρόπουλος Δαυϊδ (2:56:35), Βλάχος Γεώργιος (2:59:14), Δημητρίογλου Πολύδωρος (3:02:12), Anghel Georgia (3:02:53), Τσουκαλά Κωνσταντίνα (3:03:30), Κυριαζάκος Σεραφείμ (3:08:02), Ρούμπος Φώτιος (3:10:29), Νικολάου Χαράλαμπος (3:10:31), Βασιλόπουλος Ανδρέας (3:11:38), Κληρονόμου Γεωργία (3:14:29), Βερρόπουλος Ανδρέας (3:14:50), Προκόπης Γεώργιος (3:15:55), Χατζηγεωργιάδου Φαίη (3:16:39), Μπαλάσης Δημήτριος (3:17:09), Μπλέτσος Ιωάννης (3:20:12), Καραχάλιος Κωνσταντίνος (3:20:19), Παππάς Κωνσταντίνος (3:20:20), Γριντέλας Ανδρέας (3:25:36), Ζαμπάρας Παναγιώτης (3:26:09), Πλέγα Κωνσταντίνα (3:26:10), Shaw Wendy (3:27:16), Γκελής Χαράλαμπος (3:36:27), Κωνσταντακόπουλος Πέτρος (3:42:09), Τσάμης Κωνσταντίνος (3:49:27), Γούλας Γεώργιος (4:28:02) και Πεγιάζης Κωνσταντίνος (4:54:43)

Στον αγώνα των 30χλμ δυναμικού βαδίσματος είχαμε την συμμετοχή των: Καρδαράκου Γρηγόρη (3:40:21), Τρυφωνοπούλου Όλγας (3:51:51) και Καρανικολού Κωνσταντίνας (4:54:32)

Στον αγώνα των 10χλμ, που διεξήχθη το πρωί της ίδιας ημέρας, συμμετείχαν δέκα (10) δρομείς του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» με την ακόλουθη σειρά τερματισμού (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο): Μητρούλιας Παναγιώτης (43:38), Ψευδός Διονύσιος (50:58), Ηλιόπουλος Παναγιώτης (58:38), Σουτζόγλου Μαρία (59:25), Παπλάς Μιλτιάδης (01:03:26), Γεντεκάκη Αικατερίνη (1:04:06), Μπαλάσκα Άννα (1:06:03), Μεσίρη Έφη (1:09:57), Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος (1:26:44) και Βερρόπουλος Γεώργιος (1:26:45)

Το Σαββάτο το απόγευμα, δεκατέσσερις (14) δρομείς του Συλλόγου συμμετείχαν στον αγώνα των 5χλμ, μεταξύ των οποίων ήταν μέλη των οικογενειών των δρομέων μας που συμμετείχαν την επόμενη ημέρα στον αγώνα των 30χλμ, οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των μεγάλων αποστάσεων αποτελώντας, δυνητικά, τους αυριανούς Μαραθωνοδρόμους του Συλλόγου:

Αναλυτικά τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού):

Σπαράκη Μαριλένα (22:11), Μουστάκα Ηλέκτρα (25:54), Λιόλιου Αργυρώ (26:04), Κούση Μαρία (27:38), Μεσίρη Σπυριδούλα (28:47), Βενέρη Μαρία (32:03), Καρασμάνογλου Αθανασία (33:54), Ποταμιάνος Αλέξιος (34:57), Τσιμογιάννη Βαλεντίνη (35:07), Διδάχου Ιουλία (38:52), Anghel Georgia (38:52), Πίτσος Παναγιώτης (45:23), Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος (52:38) και Κατσάνου Αριάδνη (58:56).

Στο βάθρο στις ηλικιακές τους κατηγορίες ανέβηκαν η Πρισακάρου Κατερίνα (2η) στον αγώνα των 30χλμ και η Σπαράκη Μαριλένα (3η) στον αγώνα των 5χλμ, ενώ το ιδρυτικό μέλος του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» ο αειθαλής δρομέας Πεγιάζης Κωνσταντίνος βραβεύτηκε ως ο γηραιότερος δρομέας που συμμετείχε στους αγώνες

Iδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συμμετοχή των δρομέων του μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, στους υπόλοιπους αγώνες του Σαββάτου (Kids Race, Family Run και Μαμά-Καρότσι), βάζοντας από αυτή την ηλικία στα μικρά τους παιδιά τους στερεές βάσεις για την υγεία, το χαρακτήρα και την ποιότητα της ζωής που χαρίζει το τρέξιμο.

Ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή δεκατεσσάρων (14) δρομέων του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» στον αγώνα βουνού 7ο «Δίβρις Hard Trail Race» που διεξήχθη στη Λάμπεια Ηλείας, με αντίξοες καιρικές συνθήκες, και είχε σαν αποτέλεσμα την τροποποίηση των διαδρομών των 32k και 16,8k

Στον τροποποιημένο αγώνα των 24.2k έλαβε μέρος ο Αθανάσιος Παπαμιχαήλ (2:47:29).

Στα τροποποιημένα 13.9k συμμετείχαν οι Πάνος Πλώτας (1:19:33), Ιωάννης Ροδόπουλος (1:27:38), Βασίλειος Ζάχαρης (1:37:44), Δανιηλίδα Τζοβόλου (1:38:59), Γεώργιος Φλαμής (1:44:42) και Νικόλαος Δημητρίου (1:53:55)

Στα 9.3k για τον Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συμμετείχαν οι: Δημήτριος Καριωτέλλης (1:03:58), Χάρης Σουλελές (1:09:31), Georgia Anghlel (1:18:36), Χρυσάνθη Τράντζα (1:18:37), Τζένη Σταυροπούλου (1:32:42), Κατερίνα Μπαλάσκα (1:47:32) και Βασιλική Μπαλάσκα (2:00:44)

Νικητής του αγώνα των 13.9k αναδείχθηκε ο δρομέας του Συλλόγου Πάνος Πλώτας και Νικήτρια στις Γυναίκες στον ίδιο αγώνα η Δανιηλίδα Τζόβολου, ενώ οι Georgia Anghel και Χρυσάνθη Τράντζα κατέκτησαν την 1η και 2η θέση Γενικής στις γυναίκες στον αγώνα των 9.3k.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" ευχαριστεί δημόσια τα μέλη που στηρίζουν ΕΝΕΡΓΑ τις δράσεις του Συλλόγου, με τη μαζική συμμετοχή τους στους αγώνες που συμμετέχει ο Σύλλογος και συγχαίρει όσες και όσους διακρίθηκαν στις ηλικιακές τους κατηγορίες ή πέτυχαν ατομικά ρεκόρ

Το επόμενο μεγάλο δρομικό «ραντεβού» των δρομέων του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" είναι το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στην Πάτρα, όπου ο Σύλλογος θα συμμετάσχει μαζικά, με περισσότερους από 100 δρομείς, στους αγώνες των 21.1χλμ και 5χλμ του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος».