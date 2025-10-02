Η ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας στο φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών «Welcome to UP 2025»

Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας συμμετέχει στο φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Πατρών «Welcome to UP 2025» με δράσεις και εκδηλώσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει:

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών «Welcome to UP 2025» (7-8-9-10-11 Οκτωβρίου 2025), που φέτος αναμένεται ακόμη πιο εορταστικό, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας θα έχει δυναμική παρουσία καλωσορίζοντας κι αυτή από την πλευρά της τους πρωτοετείς φοιτητές.

Μετά την περσινή χρονιά όπου υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και ΚΕΔΗΠ και που πραγματοποιήθηκαν πολλές κοινές δράσεις τους τόσο στο περσινό Welcome to Up όσο και κατά την καρναβαλική περίοδο με μεγάλη επιτυχία, φέτος η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή του Πανεπιστημίου Πατρών με δύο άξονες δραστηριότητας.

Από τη μια πλευρά το Πατρινό Καρναβάλι, η αγαπημένη γιορτή της φοιτητικής νεολαίας που θα έχει τον δικό του σημαντικό ρόλο στην παραμονή τους στην πόλη μας, θα έχει τη δική του συμμετοχή. Και από την άλλη το Θέατρο Σκιών, δεύτερος και βασικός πόλος μετά το Καρναβάλι που είναι αφιερωμένο το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες», στα Παλαιά Σφαγεία.

Καρναβάλι και Ελληνικό Θέατρο Σκιών, δυο μακρόχρονες μεγάλες παραδόσεις που άνοιξαν σχεδόν ταυτόχρονα τα φτερά τους στην πόλη μας στις απαρχές της ιστορίας τους.

Το Πατρινό Καρναβάλι πάει Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ με δικό της περίπτερο στην Πανεπιστημιούπολη (Πάρκο της Ειρήνης). Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές Καρναβαλικών Κατασκευών του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» και με τη συμμετοχή του κοινού και φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί Εργαστήριο Καρναβαλικής τέχνης (ανοιχτό εργαστήριο δημιουργίας κατασκευών) στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ δίνοντας την επαφή σε φοιτητές και κοινό να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές Καρναβαλικές τεχνικές (τακάρισμα φελιζόλ , σκάλισμα , χάρτωμα και ζωγραφική κ.α), υλικά και τεχνικές μέσω των οποίων δημιουργούνται οι καρναβαλικές κατασκευές. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 από τις 12.00 έως τις 14.00.

Παράλληλα όλες τις μέρες του φεστιβάλ ομάδα εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ στο Πάρκο της Ειρήνης του Πανεπιστημίου Πατρών θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και τον εθελοντισμό στο Πατρινό Καρναβάλι προφορικά και μέσω διανομής του προωθητικού υλικού καλωσορίζοντας τους φοιτητές στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

«Η Πάτρα του Καραγκιόζη»: Έκθεση Θεάτρου Σκιών στη Βίλα Κόλλα και παράσταση

Παράλληλα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι, στη «Βίλα Κόλλα» την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 θα εγκαινιαστεί η Έκθεση Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» με αντικείμενα και φιγούρες από τη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών και τη δωρεά της Μαίρης και του Τάκη Τσονάκα. Μια έκθεση εστιασμένη στη σχέση του Θεάτρου Σκιών με την Πάτρα, αφού από την πόλη μας ξεκίνησαν οι προσπάθειες εξελληνισμού του Καραγκιόζη. Τα εγκαίνια θα πλαισιώσει παραδοσιακή παράσταση θεάτρου σκιών από τον Κώστα Μακρή. Στο πλαίσιο της παράστασης θα μιλήσει ο ερευνητής-ιστορικός του θεάτρου σκιών και συγγραφέας Άρης Μηλιώνης.

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Αργυροπούλου, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννα Παναγοπούλου.

Διάρκεια έκθεσης: 9-31 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 17.00-20.00 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Είσοδος ελεύθερη.