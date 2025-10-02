Μεταφέρονται για την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Πάτρας

Η αντιδημαρχία Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, μεταφέρονται για την Κυριακή 5 και την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στην πλατεία Παντοκράτορος, με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας και την Ορχήστρα του, να παρουσιάζουν τα «Ρεμπέτικα της κατοχής».

Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 11.00 το πρωί, στον τόπο εκτέλεσης των Αγωνιστών της Αντίστασης στα Ψηλαλώνια, θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

Στις 6.30 το απόγευμα, με αφετηρία την δεξαμενή η οποία βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Πάτρας, θα ξεκινήσει περίπατος μνήμης σε σημεία της πόλης όπου σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα έγιναν μάχες για την απελευθέρωσή της, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Η πορεία θα ακολουθήσει την διαδρομή των επιχειρήσεων του Ε.Λ.Α.Σ., Κάστρο – Παντοκράτορα – φυλακές Μαργαρίτη – παλαιό Νοσοκομείο όπου έγινε απελευθέρωση κρατουμένων από της αγωνιστές του Ε.Λ.Α.Σ..

Αφηγηματικά και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων θα εξιστορούνται τα σημαντικά γεγονότα της εποχής και θα προβάλλονται ντοκουμέντα των ιστορικών αυτών ημερών.

Ο περίπατος θα συνεχιστεί στη Γερμανού και την Ηλείας (στο σημείο που σκοτώθηκε ο ΕΛΑΣίτης λοχίας Γιώργος Ράμμος και ο ΕΠΟΝίτης Ορέστης Βασιλακόπουλος), πλατεία Αγ. Γεωργίου – Γεροκωστοπούλου- Πλατεία Γεωργίου – Μαιζώνος και θα καταλήξει στο Παλαιό Δημαρχείο.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών θα υπάρξει ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.