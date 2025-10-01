454η Επέτειος της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων (Λεπάντο) 2025

Ο πολιτιστικός φορέας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» που συμβάλλει με το έργο του στην πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάδειξη της περιοχής των Οινιαδών και των νήσων Εχινάδων, διοργανώνει για 5η συνεχή φορά τις εκδηλώσεις μνήμης για την 454η επέτειο από την ιστορική ναυμαχία των Εχινάδων ή «Λεπάντο».

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την σημαντική αυτή μάχη που άλλαξε το ρου της ιστορίας και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης, που περιλαμβάνουν επιμνημόσυνες δεήσεις για τους πεσόντες στην Ναυμαχία, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ., στον ιστορικό τόπο που διεξήχθη η ναυμαχία, στον όρμο Σκρόφα - περιοχή ΙΧΘΥΚΑ Οινιαδών.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Ο «Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου»

Η «Οινιαδών Ανάπτυξις» - ΑΜΚΕ

Η «Δράση Πολιτών Νεοχωρίου»

Ο φορέας Oiniades Running Team

Ο «Χορευτικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»

Ο Σύλλογος Γυναικών Νεοχωρίου

Ο Σύλλογος Νεολαίας Νεοχωρίου Acheloistas

Λίγα λόγια για την Ναυμαχία:

Σύμφωνα με τις καταγραφές των ιστορικών, η Ναυμαχία έγινε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 1571 μεταξύ του στόλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον Ενωμένο στόλο του Ιερού Συνασπισμού (Holy League) της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της Σαβοΐας, της Νεάπολης και Σικελίας και του Παπικού Κράτους που περιλάμβαναν στις τάξεις τους πλήθος Ελλήνων ποτισμένων με την επιθυμία της απελευθέρωσης του υπόδουλου έθνους και την ανασύσταση της Ρωμανίας.

Η ναυμαχία του Λεπάντο που διεξήχθη στις νότιες Εχινάδες νήσους, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες παγκοσμίως καθώς η συντριβή της μέχρι τότε ανίκητης τουρκικής αρμάδας από τον συμμαχικό στόλο των χριστιανικών κρατών της Ευρώπης, ανέκοψε την διείσδυση των Οθωμανών στο Ιόνιο και την δυτική Μεσόγειο, γεγονός καθοριστικό για την Δύση.



