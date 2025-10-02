Εορταστικές εκδηλώσεις για την 23η επέτειο επανακομιδής της Τιμίας Κάρας της Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου Πατρών

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με αφορμή τη συμπλήρωση εικοσιτριών ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας της Αγίας Ειρήνης από την Γαλλική Μονή «Hautecombe» στην Πάτρα και στο Ναό της Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου.

Οι εορταστικές ακολουθίες όπως τις ανακοίνωσε ο Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου:

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

6.30 μ.μ Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας στον οποίο θα χοροστατήσει και θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Κερνίτσης κ.Χρύσανθος

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

7.00- 10.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6.00 μ.μ. θα τελεσθεί μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης. Στις ιερές ακολουθίες θα προστεί και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Το ιστορικό του ενοριακού ναού και της Τιμίας Κάρας Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου

Στην πόλη της Πάτρας, και συγκεκριμένα στην περιοχή Ριγανόκαμπος υπήρχε από τον 10ο αιώνα τρίκλιτος ξυλόστεγος Βασιλική αφιερωμένη στην Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Ειρήνη. Αυτός ο Ναός ήλθε και πάλι στην επιφάνεια το Δεκέμβριο του 1984 μετά από ανασκαφή που έγινε σε οικόπεδο της περιοχής του Ριγανοκάμπου.

Ο ιερός ναός αυτός που ήταν σταυροπηγιακός, δηλαδή ανήκε στην πνευματική δικαιοδοσία της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, κατείχε ως πολυτιμότατο θησαυρό την τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, που έζησε τον 4ο αιώνα και μαρτύρησε στη Μαγεδώ της Περσίας.

Την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1204-1430), πολλοί θησαυροί ανεκτιμήτου υλικής ή πνευματικής αξίας φυγαδεύθηκαν στην Δύση αντικανονικώς όπως και το Λείψανο της Αγίας Ειρήνης, το οποίο ο τότε Λατίνος Αρχιεπίσκοπος των Πατρών Αντέλμος, έστειλε ως «δώρο» στην Μονή Hautecombe της Σαβοΐας. Το «δωρητήριο» δε έγγραφο, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1231, σώζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο για την αφαίρεση του Λειψάνου από τον Ναό της Αγίας.

Σε πρώτη φάση στις άμεσες επιδιώξεις, του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου και του πιστού λαού ήταν να εγερθεί

νέος ναός προς τιμήν της Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης πολύ κοντά στο μέρος που βρέθηκε η τρίκλιτη Βασιλική του 10ου αιώνα (μιας και η Βασιλική αυτή μετά την αρχαιολογική μελέτη δεν αξιοποιήθηκε.)

Ο νέος ναός θεμελιώθηκε στις 5 Μαΐου του 1994, έγινε επίσημα κανονική ενορία τον Αύγουστο του 1999, και τα εγκαίνια της Αγίας Τραπέζης του Ναού πραγματοποιήθηκαν 2 χρόνια αργότερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2001.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια του ενοριακού ναού, θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνουν προσπάθειες να επανέλθει η κάρα της Αγίας στον Ναό ώστε η Πόλη των Πατρέων να επανακτήσει και πάλι τους ιδιαίτερους δεσμούς που είχε από παλιά με την Αγία Ειρήνη.

Μέσω της πρεσβείας του Βατικανού, ειδική επιτροπή, ήλθε σε επαφή με την Εκκλησία του Βατικανού και οι προσπάθειες αυτές που ξεκίνησαν το 2001, μετά από ένα χρόνο και συγκεκριμένα τον Μάϊο του 2002 είχαν ως αποτέλεσμα να καρποφορήσουν και να υπάρξει επίσημη συνάντηση στην Πρεσβεία του Βατικανού όπου δόθηκε η έγκριση για να επιστραφεί η κάρα της Αγίας Ειρήνης στην Πόλη των Πατρών και μάλιστα στον Ναό της Αγίας Ειρήνης.

Το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου 2002, με τις καμπάνες κατά μήκος της διαδρομής να ηχούν, το ιερό λείψανο διασχίζει την πόλη των Πατρών.

Πραγματοποιείται επίσημη υποδοχή στην περιοχή «Σύνορα» της Άνω Πόλεως με επίσημη δοξολογία, αλλά και προσφωνήσεις επισήμων.

Η τελευταία πράξη της υποδοχής πραγματοποιείται στην περιοχή του Ριγανοκάμπου όπου και λιτανεύεται το Ιερό Λείψανο κατά μήκος των ορίων της ενορίας και παραδίδεται από τα χέρια των Λατίνων πλέον μόνιμα στα χέρια του εφημερίου του ιερού ναού Αγίας Ειρήνης.

Ήδη αυτός ο μικρός ναός σε μια προαστιακή ενορία έχει γίνει γνωστός για την μεγάλη ευλογία την οποία φέρει, και αυτή η ευλογία αποτελεί την τόνωση και την παρηγοριά για την συνέχιση του πνευματικού του έργου.

Η Αποστολική πόλη των Πατρών μετά την επιστροφή της Τιμίας Κάρας του πολιούχου της, Αγίου Ανδρέου και του Σταυρού του μαρτυρίου του πρωτοκλήτου των Αποστόλων, σεμνύνεται πλέον εδώ και χρόνια με την τιμία κάρα της της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Οι κάτοικοι της συνοικίας του Ριγανοκάμπου είδαν του όνειρο τόσων ετών να γίνεται πραγματικότητα μετά από μια μεγάλη και ιστορική προσπάθεια. Και όλοι μαζί εύχονται δια πρεσβειών της Αγίας, την οποία καθημερινά επικαλούνται να επικρατήσει σε όλο τον κόσμο η Θεία Ειρήνη η τόσο αναγκαία στην σύγχρονη μας ζωή.