Πάτρα: Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών για το σχολικό έτος 2025-2026 συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην γραμματεία του Ωδείου (Αράτου 10 και Ρήγα Φεραίου), από τις 9.30 το πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Το Δημοτικό Ωδείο είναι ένα ειδικό σχολείο υψηλών προδιαγραφών το οποίο έχει καταγραφεί σε Πανελλήνιο επίπεδο ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα

Μουσικά Ιδρύματα όπου λειτουργούν: Σχολή Θεωρητικών Σπουδών, Σχολή Ενόργανης Μουσικής, Σχολή Φωνητικής Μουσικής, Σχολή Ελληνικής Μουσικής, Μοντέρνο Τμήμα, Υποχρεωτικά Μαθήματα, Μουσική Δωματίου, Συνοδεία & Υποχρ. Πιάνο, Μορφολογία, Ανάλυση Οργανογνωσία, Θεωρία, Αρμονία Solfege, Ιστορία της Μουσικής, Χορωδία.