Ηλεία: Άνδρας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Το πρωί της Τετάρτης (1/10)
Σε έλεγχο της Τροχαίας Πύργου συνελήφθη άνδρας να οδηγεί χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράβασης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Πύργου-Βουνάργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, που του είχε αφαιρεθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
