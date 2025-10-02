Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ηλεία: Άνδρας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Το πρωί της Τετάρτης (1/10)

Σε έλεγχο της Τροχαίας Πύργου συνελήφθη άνδρας να οδηγεί χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράβασης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Πύργου-Βουνάργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, που του είχε αφαιρεθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεία Άδεια οδήγησης Σύλληψη Αστυνομία

