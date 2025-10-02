Η Εφορία «χτυπά πόρτες» και ζητά… χρωστούμενα μετά από 5 χρόνια

«Φύλλο και φτερό» κάνει η Εφορία τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Εκείνο που επιδιώκουν οι ελεγκτικές αρχές είναι να κοινοποιήσουν έγκαιρα -δηλαδή πριν το τέλος του 2025- την επιβολή προστίμου και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, πριν την εκπνοή του έτους στους υπόχρεους, σύμφωνα με το skai.gr.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτές τις ημέρες, η ΑΑΔΕ καλεί χιλιάδες πολίτες να περάσουν από το … ταμείο για να εξοφλήσουν τέλη κυκλοφορίας, τα οποία εμφανίζονται στις οθόνες των ελεγκτικών υπηρεσιών να μην έχουν πληρωθεί.

Μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων για «ξεχασμένα» τέλη κυκλοφορίας

Εντούτοις, στα σχετικά ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια η ΑΑΔΕ δίνει την ευκαιρία στους κατόχους των οχημάτων να αμφισβητήσουν την οφειλή και να υποβάλλουν «αίτηση ελέγχου».

Όπως αναφέρει το σχετικό μήνυμα ο υπόχρεος στην περίπτωση που εκτιμά πως δεν έχει τέτοια υποχρέωση, θα πρέπει το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα -και συγκεκριμένα μέχρι τις 31/10- να το δηλώσει στην εφαρμογή myCar, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).

Αφού εισέλθει στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς θα πρέπει να κάνει την επιλογή «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων> Οφειλή Τελών Κυκλοφορίας προηγούμενων ετών» και να υποβάλει «αίτηση ελέγχου οφειλής».

Θα χρειαστεί όμως να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν πως είτε έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας ή δεν ήταν υπόχρεος στην καταβολή τους.

Αν δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε το χρέος απλώς… εξοφλείται.

Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή αφορούν στο έτος 2020, δεδομένου ότι ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής.

Εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να αφορούν ακόμα και χρήσεις του 2015, καθώς ο χρόνος παραγραφής γίνεται δεκαετής στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες πληροφορίες στις οποίες δεν είχε πρόσβαση νωρίτερα ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Πότε ασκεί τα δικαιώματά του το Δημόσιο στις υποθέσεις παραγραφής

Για να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα επιβολής φόρων στις υποθέσεις που πλησιάζουν σε παραγραφή το δημόσιο πρέπει να προβλέψει χρονικό περιθώριο 20 ημερών που προβλέπει ο νόμος για τον φορολογούμενο προκειμένου να καταθέσει τυχόν διαφωνία με τα ευρήματα των ελεγκτών και τα προς καταβολή ποσά.

Εν συνεχεία η φορολογική αρχή εντός 10ημέρου θα πρέπει να εξετάσει τα νέα δεδομένα και να κοινοποιήσει την οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου στον ελεγχθέντα φορολογούμενο. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την 31.12.2025 εξ’ ου και η εγρήγορση από τους μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Η παραγραφή αφορά στο χρόνο εντός του οποίου η φορολογική-ελεγκτική αρχή έχει το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα και όχι να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

Η παραγραφή δεν διακόπτεται εάν δεν έχει κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, ακόμη κι αν η πράξη έχει εκδοθεί.

Επίσης, το δημόσιο μπορεί υπό προϋποθέσεις να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους και μετά το πέρας της πενταετίας ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για εισοδήματα ή συναλλαγές του εξωτερικού, η παραγραφή μπορεί να ξεπεράσει αυτό το όριο και να φτάσει στη δεκαετία.