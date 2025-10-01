Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα: Η πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα: Η πυροσβ...

Ήχησε το 112

Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από 112 που προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

Ειδήσεις Τώρα

Κάτω Αχαΐα: Λειτουργούσαν καρδιολογικό ιατρείο χωρίς άδεια λειτουργίας!

Βίντεο από τη διαδρομή της 4χρονης που το «έσκασε» από νηπιαγωγείο

Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο που έψαχνε λίρες σε σπηλιά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κέρκυρα Κακοκαιρία

Ειδήσεις