Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ζάκυνθος: Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί την Πέμπτη λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Ζάκυνθος: Κλειστά τα σχολεία και οι παιδ...

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή

Με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, και σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη (2/10) θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τo έκτακτo δελτίo επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Δήμου.

Ειδήσεις Τώρα

Κάτω Αχαΐα: Λειτουργούσαν καρδιολογικό ιατρείο χωρίς άδεια λειτουργίας!

Βίντεο από τη διαδρομή της 4χρονης που το «έσκασε» από νηπιαγωγείο

Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο που έψαχνε λίρες σε σπηλιά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζάκυνθος Σχολεία Κακοκαιρία

Ειδήσεις