Ζάκυνθος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, χάος στο αεροδρόμιο και απεγκλωβισμοί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Ζάκυνθο η κακοκαιρία «Rex».

Μάλιστα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113,8 χιλιοστά.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο του νησιού αλλά και απεγκλωβισμοί ήταν τα κύρια προβλήματα της κακοκαιρίας.

Το απόγευμα της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου- Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, imerazante, επιτάχθηκε όχημα και απεγκλωβίστηκαν 12 άτομα (ένα εκ των οποίων αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα) στις Αλυκές από την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης.