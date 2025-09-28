Κεφαλονιά: Ακυρώσεις πτήσεων και ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο λόγω καιρού

Προβλήματα έφερε η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, με την ένταση των φαινομένων να μην είναι τόσο έντονα όσο είχε προβλεφθεί, όμως δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, είναι απερίγραπτη, με τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις να μην προσγειώνονται και τις αναχωρήσεις να έχουν «παγώσει».

Αποτέλεσμα αυτού είναι δεκάδες επιβάτες να έχουν «εγκλωβιστεί» στον χώρο του αεροδρομίου.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων, παρά το ότι τα φαινόμενα δεν είναι ακραία όπως αναμενόταν.