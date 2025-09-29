Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Γαμπρός κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή ενώ χόρευε με τη νύφη

Σε τραγωδία κατέληξε γάμος στην Αίγυπτο όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη.

Καλεσμένοι του γάμου έχουν καταγράψει, μάλιστα, σε βίντεο τον πανικό που προκλήθηκε όταν ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, όπως ήταν το όνομα του γαμπρού, κατέρρευσε ενώ χόρευε στο γλέντι στην επαρχία Ασουάν την περασμένη Πέμπτη.

Στο βίντεο, ο Χακάμ φαίνεται να κρατάει το χέρι της νέας του συζύγου καθώς χορεύουν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς κουνώντας ραβδιά Σαΐντι για έναν παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό, λίγα λεπτά πριν να πέσει αναίσθητος.