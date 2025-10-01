Πάτρα: Νέα παράσυρση δικυκλιστή Αμερικής και Πατρών - Κορίνθου - Τι συνέβη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στη συμβολή της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου με την οδό Αμερικής, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, στο οποίο επέβαινε διανομέας (ντελιβεράς).

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ντελιβεράς φέρει ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο ίδιο σημείο πριν από λίγο καιρό είχε χάσει τη ζωή του ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.