Λάρισα: Θρήνος στον Πτελεό για τον 53χρονο που έψαχνε λίρες

Πως ο 53χρονος εγκλωβίστηκε στη σπηλιά
Θρήνος στον Βόλο και στον Πτελεό για τον 53χρονο Θανάση Νεοχωρίτη, που έχασε τη ζωή του, εγκλωβισμένος σε σπηλιά στην περιοχή των Γόννων Λάρισας ενώ αναζητούσε λίρες.
Ο Αθανάσιος Νεοχωρίτης, 53 ετών, κάτοικος Βόλου με καταγωγή από τον Πτελεό, εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους και υπέκυψε στα τραύματά του το βράδυ της Τρίτης.
Μόνιμος κάτοικος Μάραθου, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μοιραίο λάθος που δεν είχε επιστροφή.
Όταν ανασύρθηκε από τη σπηλιά, ήταν χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Στην πορεία ανέκτησε τις αισθήσεις του και, σύμφωνα με μαρτυρίες πυροσβεστών, παραπονιόταν για έντονο πόνο στα πλευρά. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος ασθενοφόρου για πάνω από 40 λεπτά, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 53χρονος συμμετείχε σε ομάδα 4-5 ατόμων που αναζητούσαν λίρες μέσα σε ένα λαγούμι που οι ίδιοι είχαν σκάψει, με βάθος πάνω από 10 μέτρα.
Ένας πρώην αστυνομικός που βρίσκεται στην περιοχή αποκάλυψε ότι η περιοχή είναι γεμάτη θρύλους για κρυμμένο χρυσό και ότι στο παρελθόν πολλοί έχουν επιχειρήσει παρόμοιες αναζητήσεις.
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής
Η επιχείρηση διάσωσης του 53χρονου ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης όταν ενημερώθηκε η πυροσβεστική για έναν άνδρα εγκλωβισμένο σε αυτοσχέδια σήραγγα.
Στο σημείο αμέσως έφτασαν πυροσβέστες και κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ και ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν 5 ώρες για να φτάσουν στον 53χρονο που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του. Ενώ τον πλησίαζαν, μάλιστα, σημειώθηκε κατολίσθηση, ωστόσο με το φορείο που είχαν στα χέρια τους κατάφεραν να τον προστατεύσουν.
Στη συνέχεια του χορήγησαν οξυγόνο και ο 53χρονος ανταποκρίθηκε και απέκτησε επικοινωνία με το περιβάλλον.
Οι πυροσβέστες που χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό με μπουκάλες οξυγόνου, πριν ξεκινήσουν τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, έφτιαξαν υποστυλώματα για να τον ανεβάσουν με ασφάλεια.
Όταν κατάφεραν να τον βγάλουν στην επιφάνεια χρειάστηκε να τον μεταφέρουν από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι για περίπου μισή ώρα, προκειμένου να φτάσουν κοντά στον κεντρικό δρόμο που περίμενε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές περισυνέλεξαν δύο αυτοκίνητα με τα οποία έφτασαν στην περιοχή οι χρυσοθήρες.
