Λάρισα: Θρήνος στον Πτελεό για τον 53χρονο που έψαχνε λίρες

Θρήνος στον Βόλο και στον Πτελεό για τον 53χρονο Θανάση Νεοχωρίτη, που έχασε τη ζωή του, εγκλωβισμένος σε σπηλιά στην περιοχή των Γόννων Λάρισας ενώ αναζητούσε λίρες.

Ο Αθανάσιος Νεοχωρίτης, 53 ετών, κάτοικος Βόλου με καταγωγή από τον Πτελεό, εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους και υπέκυψε στα τραύματά του το βράδυ της Τρίτης.

Μόνιμος κάτοικος Μάραθου, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μοιραίο λάθος που δεν είχε επιστροφή.



Όταν ανασύρθηκε από τη σπηλιά, ήταν χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Στην πορεία ανέκτησε τις αισθήσεις του και, σύμφωνα με μαρτυρίες πυροσβεστών, παραπονιόταν για έντονο πόνο στα πλευρά. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος ασθενοφόρου για πάνω από 40 λεπτά, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 53χρονος συμμετείχε σε ομάδα 4-5 ατόμων που αναζητούσαν λίρες μέσα σε ένα λαγούμι που οι ίδιοι είχαν σκάψει, με βάθος πάνω από 10 μέτρα.

Ένας πρώην αστυνομικός που βρίσκεται στην περιοχή αποκάλυψε ότι η περιοχή είναι γεμάτη θρύλους για κρυμμένο χρυσό και ότι στο παρελθόν πολλοί έχουν επιχειρήσει παρόμοιες αναζητήσεις.