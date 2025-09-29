Μαρκάτια 2025: Το Μαρκάτο γέμισε ξανά μουσική, εικόνες και ζωή - ΦΩΤΟ

Με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από πέρυσι και πλούσιες συνεργασίες, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου τα «Μαρκάτια», που έφεραν τρεις μέρες γιορτής στην ιστορική γειτονιά του Μαρκάτου στην Πάτρα.

Από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια, κοινωνικές δράσεις και ξεναγήσεις συνέθεσαν ένα δυναμικό πρόγραμμα που ζωντάνεψε κάθε γωνιά της γειτονιάς, δίνοντας στον κόσμο τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές εμπειρίες και αποδεικνύοντας πως η γειτονιά του Μαρκάτου μπορεί να αναπνέει ξανά μέσα από τον πολιτισμό.

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με μουσικές σε διαφορετικά σημεία του Μαρκάτου, με την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θ. Τσιπινάκης» να δίνει τον τόνο από τις Σκάλες της Πατρέως. Ακολούθησε η κινηματογραφική προβολή της ταινίας «La Festa Del Ritorno» σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, στον χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Γεροκωστοπούλου, όπως επίσης και η παράσταση Καραγκιόζη με τον Χρήστο Καλπουζάνη στο Cinema. Η βραδιά κορυφώθηκε στο κατάμεστο, μέσα κι έξω, Ρωμαϊκό Στάδιο με το Beyond Jazz Trio (Σπήλιος Καστάνης, Βασίλης Τζιατζιάς και Γιώργος Ποταμιανός). Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση από τα Μαρκάτια της διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Αναστασίας Κουμούση, για τη συμβολή της στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Αχαΐας και τη στήριξή της στο φεστιβάλ.

Η δεύτερη μέρα γέμισε με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, από εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα ζωής» του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας και παιδικά εργαστήρια, με τη συνεργασία του ΜΑ School of Performing Arts και του Aristi’s Lab, μέχρι μουσικά αφιερώματα στο ρεμπέτικο (σε συνεργασία με την ποτοποιία Camari) και στον Θεόφιλο Κάββουρα από την Μπάντα του Δήμου Πατρέων. Το βράδυ οι Σκάλες Γεροκωστοπούλου ζωντάνεψαν με τραγούδια από τον Μάκη Παναγιωτόπουλο και ταινίες μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος».