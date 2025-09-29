Μαρκάτια 2025: Το Μαρκάτο γέμισε ξανά μουσική, εικόνες και ζωή - ΦΩΤΟ

Συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια, κοινωνικές δράσεις και ξεναγήσεις συνέθεσαν ένα δυναμικό πρόγραμμα
Με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από πέρυσι και πλούσιες συνεργασίες, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου τα «Μαρκάτια», που έφεραν τρεις μέρες γιορτής στην ιστορική γειτονιά του Μαρκάτου στην Πάτρα.
Από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια, κοινωνικές δράσεις και ξεναγήσεις συνέθεσαν ένα δυναμικό πρόγραμμα που ζωντάνεψε κάθε γωνιά της γειτονιάς, δίνοντας στον κόσμο τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές εμπειρίες και αποδεικνύοντας πως η γειτονιά του Μαρκάτου μπορεί να αναπνέει ξανά μέσα από τον πολιτισμό.
Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με μουσικές σε διαφορετικά σημεία του Μαρκάτου, με την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θ. Τσιπινάκης» να δίνει τον τόνο από τις Σκάλες της Πατρέως. Ακολούθησε η κινηματογραφική προβολή της ταινίας «La Festa Del Ritorno» σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, στον χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Γεροκωστοπούλου, όπως επίσης και η παράσταση Καραγκιόζη με τον Χρήστο Καλπουζάνη στο Cinema. Η βραδιά κορυφώθηκε στο κατάμεστο, μέσα κι έξω, Ρωμαϊκό Στάδιο με το Beyond Jazz Trio (Σπήλιος Καστάνης, Βασίλης Τζιατζιάς και Γιώργος Ποταμιανός). Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση από τα Μαρκάτια της διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Αναστασίας Κουμούση, για τη συμβολή της στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Αχαΐας και τη στήριξή της στο φεστιβάλ.
Η δεύτερη μέρα γέμισε με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, από εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα ζωής» του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας και παιδικά εργαστήρια, με τη συνεργασία του ΜΑ School of Performing Arts και του Aristi’s Lab, μέχρι μουσικά αφιερώματα στο ρεμπέτικο (σε συνεργασία με την ποτοποιία Camari) και στον Θεόφιλο Κάββουρα από την Μπάντα του Δήμου Πατρέων. Το βράδυ οι Σκάλες Γεροκωστοπούλου ζωντάνεψαν με τραγούδια από τον Μάκη Παναγιωτόπουλο και ταινίες μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος».
Η τρίτη και τελευταία μέρα ξεκίνησε με ξενάγηση στη γειτονιά από τους ερευνητές Θανάση Κούστα και Ξενοφώντα Παπαευθυμίου και τον αρχαιολόγο Μιχάλη Γκαζή με καταληκτικό σημείο το Ρωμαϊκό Στάδιο. Παράλληλα, παιδιά και γονείς αναζήτησαν «κρυμμένους θησαυρούς» στη γειτονιά, ενώ το βράδυ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας μεταφέρθηκαν, λόγω βροχής, στον φιλόξενο χώρο του θεάτρου «Αγορά». Το προγραμματισμένο dj set βρήκε στέγη στο LaCasa Cocktail Bar, όπου οι Fellaz και Cj Turtle αποχαιρέτησαν το φεστιβάλ με μουσική. Αντίθετα, η συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών και η συναυλία του MAZOHA ματαιώθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Τα «Μαρκάτια» αποτελούν τον βασικό πυρήνα της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Μαρκάτοπος» που υλοποιεί το Mosaic για τη γειτονιά. Φέτος, οι συνέργειες ήταν περισσότερες από ποτέ, με τη συμμετοχή φορέων όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ο Δήμος Πατρέων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ίδρυμα Τοπάλη, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία PIVOT, το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, ο ΣΚΕΑΝΑ, η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, το TEDx Patras, το Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου CIAK 2025 και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Πάνω απ’ όλα όμως τα «Μαρκάτια» βασίστηκαν στη διάθεση και το πάθος των δεκάδων εθελοντών που στήριξαν και φέτος το Φεστιβάλ με πολλές ώρες προσωπικής δουλειάς, ιδέες και ευαισθησία για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Παράλληλα οι χορηγοί, τα μέσα ενημέρωσης της πόλης και πολλές καλλιτεχνικές ομάδες στήριξαν αποφασιστικά το Φεστιβάλ, ενώ επιχειρήσεις της περιοχής συμμετείχαν με προσφορές και δράσεις, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στη γιορτή.
Η πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας «γέμισε» ξανά ήχους, εικόνες, χρώματα και ιστορίες. Και τα Μαρκάτια αποδεικνύουν ότι με τη δύναμη του πολιτισμού και των συνεργασιών, οι γειτονιές μπορούν να ξαναβρούν την ψυχή τους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr