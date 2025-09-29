Λευκάδα: Πώς διασώθηκε ανεμοπτεριστής που έπεσε σε δέντρα

Ένας Γερμανός ανεμοπτεριστής, νωρίτερα, έπεσε με το παραπέντε του στον κεντρικό δρόμο από Κάθισμα για Άγιο Νικήτα, στη Λευκάδα.

Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί των αυτοκινήτων που περνούσαν εκείνη την ώρα και είδαν τον ανεμοπτεριστή να πέφτει στην άκρη του δρόμου και το παραπέντε να μπλέκεται στα δέντρα, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

Το βασικότερο όλων είναι ότι ο ανεμοπτεριστής, είχε πραγματικά Άγιο και δεν χτύπησε πέρα από μερικές ασήμαντες αμυχές. Ο ίδιος σηκώθηκε και προσπαθούσε να ξεμπλοκάρει το παραπέντε από τα δέντρα.