Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λευκάδα: Πώς διασώθηκε ανεμοπτεριστής που έπεσε σε δέντρα

Λευκάδα: Πώς διασώθηκε ανεμοπτεριστής πο...

Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί των αυτοκινήτων που περνούσαν εκείνη την ώρα

Ένας Γερμανός ανεμοπτεριστής, νωρίτερα, έπεσε με το παραπέντε του στον κεντρικό δρόμο από Κάθισμα για Άγιο Νικήτα, στη Λευκάδα.

Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί των αυτοκινήτων που περνούσαν εκείνη την ώρα και είδαν τον ανεμοπτεριστή να πέφτει στην άκρη του δρόμου και το παραπέντε να μπλέκεται στα δέντρα, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

Το βασικότερο όλων είναι ότι ο ανεμοπτεριστής, είχε πραγματικά Άγιο και  δεν χτύπησε πέρα από μερικές ασήμαντες αμυχές. Ο ίδιος σηκώθηκε και προσπαθούσε να ξεμπλοκάρει το παραπέντε από τα δέντρα.

Ειδήσεις Τώρα

Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου - "Δεν εγκατέλειψα"

Ηλιούπολη: Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού και τον εκβίαζαν τηλεφωνικά

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαία εισαγγελέας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λευκάδα Παραπέντε

Ειδήσεις