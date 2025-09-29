Ηλιούπολη: Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού και τον εκβίαζαν τηλεφωνικά

Συνελήφθη, στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, 23χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία και εκβίαση.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, μαζί με άλλα 2 άτομα, απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή της Ηλιούπολης, μετέβησαν σε προγραμματισμένη συνάντηση με 21χρονο στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας.

Εκεί υπό την απειλή χρήσης μαχαιριών, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν ενώ καθημερινά μέχρι και την Τρίτη (23/9) επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τον νεαρό προκειμένου με την απειλή διάπραξης νέας επίθεσης σε βάρος του, να του αποσπάσουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.

Άμεσα μετά από την καταγγελία του περιστατικού στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως δράστη της ληστείας και της εκβίασης και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/9).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.