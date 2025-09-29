Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Ομότιμος Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου, Γιώργος Κοκκινάκης

Ψήφισμα για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργου Κοκκινάκη, εξέδωσε το Άσυλο Ανιάτων Πατρών.

Σε αυτό αναφέρει:

Στην Πάτρα σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Κοινωνική Αλληλεγγύη»- Άσυλο Ανιάτων Πατρών- «Η Αγία Ευφροσύνη», μετά το άγγελμα της εις Κύριον μεταστάσεως, του σεβαστού μας :

Γεωργίου Κοκκινάκη

Ομοτίμου Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Πατρών

Αφού άκουσε την Πρόεδρο που αναφέρθηκε στη βιωτή του εκλιπόντος και κυρίως στη διαρκή και αφανή προσφορά του προς το Ίδρυμα μας, ομόφωνα αποφάσισε:

1. Να παραστούν η Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ στην εξόδιο ακολουθία του.

2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

3. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του.

4. Σεβόμενο το Δ.Σ την παράκληση της οικογενείας όπως αντί στεφάνου γίνουν καταθέσεις σε ευαγή Ιδρύματα, αποφάσισε να καταθέσει χρηματικό ποσό στο Ταμείο Αρωγής Απόρων του Ασύλου Ανιάτων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΩΓΩ ΚΑΡΑΛΗ