Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Στηρίζει την απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Στο πλευρό των εργαζομένων και των επαγγελματιών δηλώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας, συμμετέχοντας στην Πανελλαδική Απεργία της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας στηρίζει και συμμετέχει στην Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των φορέων, των εργαζομένων και των επαγγελματιών.

Για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων εμπόρων και εργαζομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να δοθεί η δυνατότητα παρουσίας τους στη συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου, ώρα 10:30 π.μ.