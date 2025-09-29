Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Στηρίζει την απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση
Στο πλευρό των εργαζομένων και των επαγγελματιών δηλώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας, συμμετέχοντας στην Πανελλαδική Απεργία της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρει τα εξής:
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας στηρίζει και συμμετέχει στην Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των φορέων, των εργαζομένων και των επαγγελματιών.
Για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων εμπόρων και εργαζομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να δοθεί η δυνατότητα παρουσίας τους στη συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου, ώρα 10:30 π.μ.
Θα γεμίσουν οι δρόμοι... κολοκύθες! Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη 2η παρέλαση Halloween- - «Να γίνει θεσμός για την πόλη»
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Επικίνδυνη η εναέρια γραμμή υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
Pink the City 2025: Η Διαδρομή αλλάζει- Το μήνυμα πάντα ίδιο- Πρόληψη για όλους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr