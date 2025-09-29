Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Επικίνδυνη η εναέρια γραμμή υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»

«Οι εργασίες προχωρούν με μετρήσεις και οριοθετήσεις, παρά την απουσία επικαιροποιημένων περιβαλλοντικών μελετών, χωρίς συναίνεση των κατοίκων και τον επίσημο προγραμματισμό της ΔΕΔΔΗΕ όπως είναι τουλάχιστον ήδη γνωστοποιημένος» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Σοβαρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους κατοίκους των οικισμών Βελβιτσίου, Μπάλα, Άνω και Κάτω Καστριτσίου και Μαγούλας του Δήμου Πατρέων οι εργασίες που προωθούνται για την κατασκευή νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς ρεύματος (ΓΜ 150 kV Τριχωνίδα – Πάτρα ΙΙ, τμήμα Κ1 – Κ12Ν/18), χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια στον ενεργειακό σχεδιασμό και –όπως καταγγέλλεται από τους κατοίκους– χωρίς καν σαφή αναφορά στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2025–2034.

Η νέα γραμμή διέρχεται εντός κατοικημένων περιοχών, σε αποστάσεις μόλις λίγων μέτρων από σπίτια, ιερούς χώρους όπως η εκκλησία του Αγίου Νικολάου Μπάλα (μέρος της οποίας έχει καεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές), και Ζωοδόχου Πηγής Συχαινών καθώς και αρχαιολογικών χώρων όπως αυτό της Βούντενης που και αυτός απειλήθηκε επικίνδυνα από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. Επίσης, η νέα γραμμή περιλαμβάνει τοποθέτηση πυλώνων ακόμα και μέσα στην κοίτη του ποταμού Χαράδρου και εντός περιοχών με έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία και υψηλό κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και διάβρωσης – ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή. Οι εργασίες προχωρούν με μετρήσεις και οριοθετήσεις, παρά την απουσία επικαιροποιημένων περιβαλλοντικών μελετών, χωρίς συναίνεση των κατοίκων και τον επίσημο προγραμματισμό της ΔΕΔΔΗΕ όπως είναι τουλάχιστον ήδη γνωστοποιημένος.

Επειδή οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση του πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας που δημιουργούν οι εναέριες γραμμές υψηλής τάσης, είναι τεκμηριωμένες και αναγνωρισμένες ακόμη και από αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου του Υπουργείου,

Επειδή εξαιτίας της επιδεινούμενης κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων, εγείρονται σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την προστασία της περιουσίας και των τοπικών παραγωγικών μονάδων λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πυλώνες αλλά και λόγω της πρόκλησης πυρκαγιών από τους σταθμούς της ΔΕΔΔΗΕ,

Επειδή το έργο αυτό θα προκαλέσει περιβαλλοντική και πολιτισμική υποβάθμιση εφόσον επηρεάζονται αρχαιολογικοί χώροι, Ιερές Μονές αλλά και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που μετά τις σαρωτικές και καταστροφικές πυρκαγιές η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο την βιοποικιλότητα και την φυσιογνωμία του τοπίου,

Επειδή το έργο φαίνεται να υλοποιείται ερήμην της τοπικής κοινωνίας, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση αλλά και χωρίς επικαιροποιημένη επιστημονική τεκμηρίωση ενταγμένη σε ένα συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό της ΔΕΔΔΗΕ,

Επειδή ο ενεργειακός σχεδιασμός οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Υπάρχει πρόβλεψη ή πρόθεση για υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης στο συγκεκριμένο τμήμα (ΓΜ 150 kV Τριχωνίδα – Πάτρα ΙΙ, τμήμα Κ1 – Κ12Ν/18), στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, ασφαλούς και κοινωνικά αποδεκτού ενεργειακού σχεδιασμού;

2. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την ασφάλεια των πολιτών και την πολιτιστική κληρονομιά στις περιοχές που επηρεάζονται από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου;

3. Δεδομένου ότι έχει παρέλθει 15ετία από την αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προτίθεται το Υπουργείο να ζητήσει επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, βάσει των σημερινών δεδομένων και επιπτώσεων από τις πρόσφατες σαρωτικές πυρκαγιές στην περιοχή;