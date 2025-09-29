Επίδομα παιδιού: Κατά 23.000 μειώθηκαν οι δικαιούχοι μέσα σε έναν χρόνο

Η υπογεννητικότητα, αλλά και η αύξηση εισοδημάτων κατά το 2024, είχαν ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού για τον Σεπτέμβριο να μειωθούν κατά 22.925.

Παρόλο που η μείωση των γεννήσεων είναι σημαντικός παράγοντας, ο κύριος λόγος περιστρέφεται γύρω από την αύξηση των εισοδημάτων των οικογενειών με παιδιά, συνδυαστικά με τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος που παραμένουν σταθερά και δεν αναπροσαρμόζονται, αποκλείοντας έτσι πολλούς δικαιούχους.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ ανήλθαν στους 521.724 τον Σεπτέμβριο του 2024 (με ποσό δαπάνης 99.696.480 ευρώ), ενώ τώρα βρίσκονται στους 498.799 τον φετινό Σεπτέμβριο (με ποσό δαπάνης 87.496.844 ευρώ), σημειώνοντας μείωση κατά 4,5% σε διάστημα ενός έτους.

Τα κριτήρια χορήγησης έχουν επιστρέψει στο προσκήνιο, ωστόσο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί αφότου ολοκληρωθεί το Μητρώο Κοινωνικών Επιδομάτων, το οποίο στοχεύει στην πρώτη πλήρη απογραφή των δικαιούχων.

Το Μητρώο θα δημιουργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Σε αυτό θα συγκαταλέγεται κάθε παροχή ή επίδομα που χορηγείται από δημόσιους φορείς, με πλήρη ταυτοποίηση του δικαιούχου, την ονομασία, τη φύση και το ύψος της παροχής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της. Στόχος είναι η διαφάνεια, η καταγραφή του πλήρους προφίλ παροχών ανά άτομο και η πρόληψη φαινομένων χορήγησης ενισχύσεων χωρίς έλεγχο.

Ολοένα και λιγότεροι δικαιούχοι

Παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ 2024 για αυξήσεις στα τρία βασικά επιδόματα (παιδιού, στέγασης και ΕΕΕ) τα ποσά τους παρέμειναν στάσιμα, ενώ οι δικαιούχοι τους μειώθηκαν, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη δαπάνη του ΟΠΕΚΑ να είναι φθίνουσα. Όπως αποκάλυψε και η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε σε επιδόματα 645 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, μειώνοντας τη δαπάνη κατά 31 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, σύμφωνα με το Insider.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Προϋπολογισμού, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε σε επιδόματα 31 εκατ. ευρώ λιγότερα το α’ τρίμηνο του 2025. Η μεγαλύτερη μείωση σε όρους δαπάνης καταγράφεται στο επίδομα παιδιού, καθώς ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 94 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, ποσό μειωμένο κατά 24 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.