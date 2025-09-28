Νετανιάχου: Αν η Χαμάς λήξει τον πόλεμο και απελευθερώσει τους ομήρους, θα τους αφήσουμε να φύγουν

Για την πορεία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το μέλλον της Χαμάς αλλά και τις συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική πρόταση 21 σημείων με στόχο την εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, μίλησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι «αν η Χαμάς αποφασίσει να σταματήσει τον πόλεμο και να απελευθερώσει τους ομήρους, τότε το Ισραήλ θα τους αφήσει να φύγουν από την Γάζα».

Με φόντο την κρίσιμη συνάντηση που θα έχει αύριο Δευτέρα (29.09.2025) με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός ηγέτης υπογράμμισε ότι «οι λεπτομέρειες για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου πρέπει να διευθετηθούν».

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».