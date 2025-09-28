Τραγωδία στη Φωκίδα: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Γαλαξίδι

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Φωκίδας το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου, στο ύψος των σηράγγων των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι που κινούνταν με κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μία γυναίκα οδηγός, με πορεία προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος –πιθανόν εξαιτίας βροχής ή και διαρροής λαδιών– το όχημα με το ζευγάρι φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ, η Τροχαία και η Πυροσβεστική, που έσπευσαν στο σημείο. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, δύο εκ των τριών εμπλεκομένων υπέκυψαν στα βαριά τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις επιβαίνοντες κατάγονταν από την Πάτρα.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.