Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγωδία στη Φωκίδα: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Γαλαξίδι

Τραγωδία στη Φωκίδα: Δύο νεκροί μετά από...

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Φωκίδας το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου, στο ύψος των σηράγγων των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι που κινούνταν με κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μία γυναίκα οδηγός, με πορεία προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος –πιθανόν εξαιτίας βροχής ή και διαρροής λαδιών– το όχημα με το ζευγάρι φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ, η Τροχαία και η Πυροσβεστική, που έσπευσαν στο σημείο. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, δύο εκ των τριών εμπλεκομένων υπέκυψαν στα βαριά τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις επιβαίνοντες κατάγονταν από την Πάτρα.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός στη Δανία: Νέες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις

Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας: Καταθέσεις εκπαιδευτικών για το «Superman Challenge»

Ο Αιγιώτης Δημήτρης Οικονομόπουλος επιστρέφει στο σπίτι για λόγους υγείας μετά τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο Δυστύχημα

Ειδήσεις