Ηλεία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο- Τραυματίας και 24χρονος

Ένας 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου, ενώ ένας 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα, μετά το τροχαίο που συνέβη στη Βάρδα.

Σύμφωνα με το Patrisnews, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα, όταν το δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.

Στο μηχανάκι επέβαιναν ο 24χρονος οδηγός και ο 16χρονος συνεπιβάτης — και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και έπειτα στο Νοσοκομείο Πύργου. Ο 16χρονος κρίθηκε σοβαρή η κατάστασή του και διασωληνώθηκε στο ΠΓΝ Πατρών, ενώ ο 24χρονος έχει πολλαπλά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν θεωρείται σε κίνδυνο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.



