Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- ...

Οι 10 περιοχές που επηρεάζονται μέχρι την Κυριακή

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της Παρασκευής (26/9), βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),
- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
- την Αιτωλοακαρνανία,
- τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

