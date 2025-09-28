Καρυστιανού: Ονειρεύομαι κάτι καινούριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ηγούμαι

Τέλος στα σενάρια περί ίδρυσης πολιτικού κόμματος έβαλε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η ξεκάθαρη δήλωση

Όπως ξεκαθάρισε, μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή», οι σχετικές συζητήσεις και φήμες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ αφήνει αιχμές για στοχευμένες επιθέσεις που αποσκοπούν στη σπίλωση του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων.

«Η εμμονή με το εάν τελικά θα εμπλακώ ενεργά με την πολιτική έχει ξεκινήσει από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Ο στόχος είναι να φανεί ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα μας. Όμως εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναγνωρίζει πως έχουν γίνει παραινέσεις - ακόμα και από εν ενεργεία βουλευτές - για την ίδρυση πολιτικού φορέα με αφετηρία την τραγωδία των Τεμπών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι προτροπές αυτές δεν προέρχονται από την ίδια, ούτε αποτελούν μέρος ενός δικού της σχεδίου.

«Ονειρεύομαι κάτι καινούριο και καθαρό στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ηγούμαι ή θα συμμετέχω. Δεν οργανώνω κάτι. Δεν έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο», ξεκαθαρίζει.

Παράλληλα, αναγνωρίζει πως η τραγική απώλεια του παιδιού της την έχει ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο σε ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμικής λειτουργίας, ωστόσο η πολιτική εμπλοκή δεν είναι στα σχέδιά της.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν έως και το 25% των ερωτηθέντων θετικά διακείμενο προς το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία της, η ίδια απαντά: «Είμαι και εγώ στο 25%. Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει —κάτι με όραμα, με σχέδιο, που να μη μεταλλαχθεί στη διαδρομή— γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του;».