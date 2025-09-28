Ερευνητές του «Δημόκριτου» στα Καλάβρυτα για τα 10 χρόνια του Ερευνητικού Σταθμού στον Χελμό

Με τη συμμετοχή δεκάδων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαβρύτων η επετειακή εκδήλωση για τα δέκα χρόνια απ’ την έναρξη λειτουργίας στον Χελμό του Επιστημονικού Σταθμού Κλιματικής και Ατμοσφαιρικής Έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΤΕΡΕΑ) του «Δημόκριτου» Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικό της δημιουργίας του Σταθμού και για τους λόγους που επελέγη ως σημείο εγκατάστασης ο Χελμός και εστίασε ιδιαίτερα στον πολύπλευρο ερευνητικό ρόλο της υποδομής επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Σταθμός είναι πόλος έλξης ερευνητικών προγραμμάτων και μοχλός ανάπτυξης.

Ο Δρ. Ελευθεριάδης αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη επέκταση της υποδομής και στην ενίσχυση της διεπιστΧΧΕΛΜΟημονικής συνεργασίας ενώ έκανε αναφορά και στα πειράματα στα οποίο έχει συμμετάσχει ο ερευνητικός Σταθμός του Χελμού, όπως το πείραμα Clean Cloud για τα αερολύματα και τα νέφη που έγινε σε δυο σημεία της Ευρώπης, στην Γροιλανδία της Δανίας και στον Χελμό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «θα έλεγε κανείς ότι στον Χελμό, στην κορυφή Νεραϊδοράχη συναντάμε ένα πολύ αισιόδοξο κομμάτι της Ελλάδας, ένα πολύ δημιουργικό και ανήσυχο κομμάτι που ξεχωρίζει στον παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη και μας κάνει περήφανους. Συναντάμε επιστήμονες με πάθος και αφοσίωση στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αριστεία, στην ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις. Και η Κλιματική Αλλαγή είναι μια απ’ αυτές. Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση, η πιο επικίνδυνη και σίγουρα η πιο επείγουσα ν’ αντιμετωπιστεί ή έστω να μετριαστεί».

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε, ακόμα, ότι Σταθμός παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της Κλιματικής Αλλαγής στον Χελμό είναι ο μοναδικός στην Ανατολική Μεσόγειο σε τέτοιο υψόμετρο. Άρα δεν επηρεάζεται απ’ την επιφανειακή ρύπανση και το γεγονός αυτό μάς δίνει πολύ αξιόπιστα δεδομένα για τις συνέπειες που έχουν στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων πρόσθεσε ότι ως Δήμος «έχουμε χρέος να συνεργαζόμαστε, να είμαστε δίπλα στην επιστημονική κοινότητα, να διευκολύνουμε το έργο της και να βοηθάμε με όποιο τρόπο μάς ζητηθεί και όπου μάς ζητηθεί, στον βαθμό που μπορούμε και έχουμε τα μέσα. Αυτό συμβαίνει με τον Σταθμό Κλιματικής και Ατμοσφαιρικής Έρευνας, έτσι καταλαβαίνουμε τον ρόλο μας και σε σχέση με την επιστημονική ομάδα και τους επισκέπτες -Έλληνες και ξένους- ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο οποίο υπάγεται ο ‘Αρίσταρχος’, το μεγαλύτερο Τηλεσκόπιο στα Βαλκάνια και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμα ο Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αντιπρόεδρος του «Δημόκριτου», ο Αθανάσιος Νένες, Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Λοζάνης και ο Καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Επιστημονικός Συνεργάτης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου «Χελμού – Βουραϊκού» Γιώργος Ηλιόπουλος.

Στη συνέχεια οι ερευνητές μέσω του Χιονοδρομικού Κέντρου, ανέβηκαν στον Σταθμό, σε ύψος 2.314 μέτρων, όπου και ξεναγήθηκαν στην υποδομή.

Την εκδήλωση οργάνωσε το Εργαστήριο Ραδιενέργειας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Αερολύματος για τις Ατμοσφαιρικές και Κλιματικές Επιπτώσεις (ΕΡΠΤΑΚ) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΤΕΡΕΑ) του «Δημόκριτου».