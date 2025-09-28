Νέα Πάτρα: Αντίο στον Ανδρέα Αποσκίτη- Αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό αγωνιστή της πόλης

Η δημοτική παράταξη ΝΕΑ Πάτρα αποχεραιτάει τον Ανδρέα Αποσκίτη.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η παράταξή μας ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ και εγώ προσωπικά αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση τον συμπολίτη μας Ανδρέα Αποσκίτη, έναν άνθρωπο που με την ελεύθερη σκέψη του, το πάθος του για την αλήθεια και την αγάπη του για την Πάτρα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή της πόλης μας.

Ο Ανδρέας δεν ήταν απλώς ένας παρατηρητής των γεγονότων. Μέσα από τη σελίδα του «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται…» έγινε η φωνή πολλών συμπολιτών μας, αναδεικνύοντας με θάρρος και εντιμότητα τα κακώς κείμενα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που απαιτούσαν λύσεις και τις αδικίες που έπρεπε να διορθωθούν.

Η ανιδιοτελής προσφορά του και η μαχητική του διάθεση για το κοινό καλό, καθώς και η γενναία απόφαση της οικογένειάς του να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων, συνιστούν παρακαταθήκη αξιών για την κοινωνία μας.

Η Πάτρα σήμερα θρηνεί την απώλειά του, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να τον θυμάται και να τον τιμά.

Η προσφορά του Ανδρέα Αποσκίτη στην προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα του Δήμου Πατρέων ήταν πολύτιμη. Με την αγάπη του για την πόλη και με την ακούραστη δράση του απέδειξε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εμπνεύσει πολλούς και να γίνει σύμβολο ενεργού συμμετοχής και κοινωνικής ευαισθησίας.

Ως Δημοτική Παράταξη ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην προβλεπόμενη διαδικασία ονοματοδοσίας της πλατείας έναντι της Τροχαίας σε “Πλατεία Ανδρέα Αποσκίτη”, ώστε να τιμηθεί το έργο και η ανιδιοτελής προσφορά του.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η μνήμη του μπορεί να τιμηθεί και με τη θεσμοθέτηση εκδηλώσεων ή δράσεων που θα προάγουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ώστε το παράδειγμά του να παραμείνει ζωντανό.

Στους δικούς του ανθρώπους εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του Ανδρέα Αποσκίτη θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του και την παρακαταθήκη που αφήνει σε όλους μας.

Αντίο, Ανδρέα. Η Πάτρα θα σε θυμάται πάντα.