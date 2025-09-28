Η ΔΕΕΠ Αχαΐας τιμά την επέτειο 51 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Το προσεχές Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, παρουσία πολιτών και φορέων.

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Ν.Δ τιμά το προσεχές Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 την 51η επέτειο ίδρυσης της μεγάλης δημοκρατικής Παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας.

Η πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στα γραφεία μας με ομιλητή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Πριν από 51 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της Ελλάδας, εγκαθιδρύοντας τη δημοκρατία και προσδένοντάς την στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στην αντιπολίτευση και τον λαϊκισμό της εποχής.

Με παρακαταθήκη τη σχέση εμπιστοσύνης 51 χρόνων με τους πολίτες και σταθερή πυξίδα το συμφέρον της πατρίδας, η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις. Μαζί θα τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες δυναμικής ανάκαμψης με εθνική ομοψυχία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, το μήνυμα της ιδρυτικής μας Διακήρυξης και τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή αντηχούν και μας καθοδηγούν. Με τον ιστό των αρχών μας ακλόνητο. Και τη σημαία των ιδεών μας να κυματίζει με τον άνεμο της ανανέωσης, στις δεκαετίες που μεσολάβησαν η Νέα Δημοκρατία ωρίμαζε, παραμένοντας έφηβη.

Ήταν, είναι και θα είναι το κόμμα των ιστορικών εθνικών επιλογών και των τολμηρών πολιτικών αποφάσεων. Γέννημα της κοινωνίας, που δρα μέσα στην κοινωνία.

Η παράταξή μας με επικεφαλής των Πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη δικαιώνει και σήμερα την προοδευτική της αποστολή. Ενώνοντας τους Έλληνες σε ένα περήφανο παρόν και χτίζοντας ένα ακόμη πιο αισιόδοξο μέλλον.

Ο Πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π., οι Τομεάρχες και οι Εθελοντές σας προσκαλούν στην επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 7: το απόγευμα στα γραφεία μας όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τιμούμε και στην Πάτρα τον ανώνυμο και την ανώνυμη Νεοδημοκράτη και Νεοδημοκράτισσα. Η συγκέντρωση αυτή είναι για όλους εκείνους που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και μια ζωή πάλευαν για την παράταξή μας, ακόμα και σε εποχές που ήταν αντιδημοφιλές να δηλώνεις Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και άντεξε ως το μόνο διαχρονικά κόμμα εξουσίας στη Μεταπολίτευση.