Πάτρα: 61 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου- Πανηγυρικός Εορτασμός με Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαθιά συγκίνηση τιμήθηκε στην Πάτρα η 61η επέτειος από την ιστορική επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου, γεγονός που σημάδεψε πνευματικά τη σύγχρονη ιστορία της πόλης και του Ορθοδόξου κόσμου.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ἑξῆντα ἕνα (61) χρόνια συμπληρώθησαν ἀπὸ τότε ποὺ σύμπας ὁ Πατραϊκὸς Λαὸς καὶ ὄχι μόνο , ὑπεδέχθη τὴν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου μετὰ ἀπὸ ἀπουσία 500 καὶ πλέον ἐτῶν, κροίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός.

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί , 28 Σεπτεμβρίου 2025 στὸν μεγαλοπρεπῆ καὶ περίκλητο Ναὸ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων , στὴν περιάκουστη πόλη τῶν Πατρῶν, ἐτελέσθη Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ πολιοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου , ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε θεολογικώτατα καὶ ἐμπνευσμένα τὸν θεῖο λόγο .

Στήν ἀρχή ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος εἶπε ὅτι ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀνδρέου μᾶς συγκέντρωσε στήν Πάτρα, γιά νά τιμήσουμε τό γεγονός καί νά λάβουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού προχέεται διά τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου.

Ἔπειτα ἀναφέρθηκε στό ὅτι ὁ ἅγιος Ἀνδρέας μαζί μέ τούς ἄλλους ἕνδεκα Μαθητές ἐκλήθησαν στό Ἀποστολικό ἀξίωμα ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τοῦ λαοῦ καί τῶν Ἀποστόλων. Αὐτήν τήν διαφορά δείχνει ἡ παραβολή τοῦ Σπορέως.

Ὁ Χριστός δίδασκε στόν λαό μέ παραβολές, στούς Μαθητές ἀπεκάλυπτε τά μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί οἱ τρεῖς ἀπό αὐτούς εἶδαν τόν Χριστό μέσα στό Φῶς στό Ὄρος Θαβώρ καί ὅλοι οἱ Μαθητές, πλήν τοῦ Ἰούδα, ἔλαβαν τό Ἅγιον Πνεῦμα τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί ἔγιναν μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἄρα ἔχουμε τούς τρεῖς αὐτούς βαθμούς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Ἄλλοι ἀκοῦνε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέ παραβολές, ἄλλοι διδάσκονται τά μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί ἄλλοι μετέχουν τῆς Ἰδίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό ἦταν καί τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, ὅπως καί τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀνδρέου καί βοηθοῦσαν τούς μαθητές τους στό πῶς θά περάσουν τούς βαθμούς τῆς πνευματικῆς ζωῆς, γιά νά φθάσουν στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἔδωσε ὡς παράδειγμα δύο χωρία ἀπό τίς Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου.

Στό τέλος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο γιά τήν πρόσκληση νά παραστοῦν στήν σύναξη αὐτή καί δόξασε τόν Θεό πού τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν τήν ποιμαίνει ἕνας ἀληθινός ἀποστολικός Ἐπίσκοπος, πού κατευθύνει τό ποίμνιο πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός, διά τῆς Ἐκκλησίας μέ εὐαγγελικό, ἀποστολικό καί πατερικό τρόπο.

Συνελλειτούργησαν μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, Ἄρτης κ . Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο, Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητος , ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος .

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε γιὰ τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ἑορτῆς γιὰ τὴν πόλη τῶν Πατρῶν καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως καὶ τὴν συμμετοχή τους στὸν λαμπρὸ πανηγυρισμό.