Πάτρα: 17χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα με πλαστές πινακίδες και παραποιημένο αριθμό πλαισίου

Το βράδυ του Σαββάτου

Ένας 17χρονος συνελήφθη στην Πάτρα μετά από αστυνομικό έλεγχο που αποκάλυψε παράνομες παραποιήσεις στη μοτοσικλέτα του.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενος πινακίδα κυκλοφορίας και άδειας κυκλοφορίας, ενώ είχε παραποιήσει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.

