Πάτρα: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο

Σχηματίστηκε δικογραφία

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος ανήλικου για επίθεση σε 14χρονο σε σχολείο της Πάτρας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ανήλικου μαθητή για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, χθες το απόγευμα ανήλικος μαθητής σε προαύλιο χώρο σχολείου, επιτέθηκε στον 14χρονο γιό του καταγγέλλοντα, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες (εκδορές στο αυτί).

