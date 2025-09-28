Αγρίνιο: Έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κοτρολός- Θρήνος στην τοπική αυτοδιοίκηση

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 68 ετών, ο Λάμπρος Κοτρολός, ύστερα από γενναία μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια.

Ο Λάμπρος Κοτρολός άφησε το στίγμα του στην τοπική αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κοινωνική ζωή του Αγρινίου. Διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση την πρόοδο της περιοχής.

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Μάντζιου-Κοτρολού και πατέρας μιας κόρης, της Εβίτας.

Τα συλλυπητήρια του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη:

Άνθρωπος φωτεινός, γεμάτος αγάπη και αφοσίωση, που με το ήθος, την προσφορά και την καρδιά του άγγιξε τις ζωές μας.

Ακούραστος εργαζόταν με ευλάβεια και υπευθυνότητα για το κοινό καλό. Το ήθος και η ζεστασιά του θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, την αγαπημένη Έλενα, και στην κόρη τους Εβίτα. Η σκέψη και η προσευχή μας είναι πάντα κοντά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο Λάμπρος Κοτρολος ξεκίνησε το ταξίδι του στο φως. Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η ανάμνησή του θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Αντίο, με βαθύ σεβασμό και αγάπη.