Μεταμόρφωση: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή με τέσσερις τραυματίες στη γιορτή της τσικουδιάς

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν με μαχαίρι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι διασκέδαζαν στη γιορτή της τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση.

Η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε για μια αφορμή που, στην ουσία, ήταν ασήμαντη, και γρήγορα μετατράπηκε σε άγρια επεισόδια κατά τη διάρκεια της γιορτής. Στις 2:30 ξαφνικά προκλήθηκε αναστάτωση: δύο ομάδες, περίπου 20 ατόμων η καθεμία, πιάστηκαν στα χέρια ακριβώς έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βγήκαν μαχαίρια και το σκηνικό μετατράπηκε σε χάος.

«Ήταν δύο παρέες οι οποίες έπιναν ασυστόλως»

«Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια ήταν δύο παρέες οι οποίες έπιναν ασυστόλως. Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε συνέχισε», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας, με τον δήμαρχο Μεταμόρφωσης, Στράτο Σαραούδα να σημειώνει πως, «απ’ έξω μαζεύτηκαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οπαδοί από ό,τι μου είπαν. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια φασαρία και μάλιστα βγήκαν και μαχαίρια και τέτοια. Από την αστυνομία που μίλησα μου είπαν ότι γίνεται προανάκριση».

Ο πατέρας ενός εκ των τραυματιών υπογράμμισε στο Mega: «Πώς να είμαι; Να βλέπεις το παιδί σου μαχαιρωμένο; Του επιτέθηκαν 20 άτομα και έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου… Πονάει παντού με τόσες μαχαιριές και μετά από όσα τράβηξε». Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι, «Ξαφνικά έφευγαν διάφοροι δεξιά κι αριστερά, πήραν ένα μαύρο αυτοκίνητο και έφυγαν κάποιοι από αυτούς. Δύο άτομα ήταν στο έδαφος μαχαιρωμένα. Για καλή τους τύχη υπήρχε ένας εξαίρετος γιατρός από τη Μεταμόρφωση, ο οποίος έτρεξε ο άνθρωπος και έδωσε τις πρώτες βοήθειες, υπήρχαν και οι εθελοντές της εθελοντικής ομάδας έτρεξαν και αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν, ο κόσμος πανικοβλήθηκε». Στο σημείο έσπευσε γιατρός για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ο οποίος περιέγραψε πως, «όταν ο άλλος ήταν πεσμένος κάτω και μαχαιρωμένος, δηλαδή ο ένας ήταν μαχαιρωμένος που τον είδα εγώ και έτρεχε αίμα, μαχαιρωμένος στο στήθος δηλαδή, του πατήσαμε λίγο την πληγή και δεν έτρεχε αίμα, ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρε…. Με ήξερε ο σεκιουριτάς και λέει Γιώργο έλα εδώ».

Προσπάθησε να τους χωρίσει και τον μαχαίρωσαν

Μάλιστα, ένας 23χρονος που προσπάθησε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, μαχαιρώθηκε. Όπως περιέγραψε, «βγήκαν έξω να κάνουν τον τσαμπουκά τους. Ήταν έξω εκεί πέρα στον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στον είσοδο. Τους βλέπω ότι είναι έξω και αρχίζουν να πάνε να κάνουν φασαρία. Πήγα εκείνη την ώρα να ενημερώσω τον παρκαδόρο, σεκιουριτά. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη την ώρα μπήκα από τα δεξιά μου, μπήκαν από τα αριστερά μου. Με έβαλαν στη μέση. Τους λέω: “Παιδιά εδώ δεν ήρθαμε ούτε να τσακωθούμε. Εδώ ήρθαμε να γλεντήσουμε”. Και μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω. Από εκεί και μετά μαύρα όλα εμένα. Τελειώσαμε».

Στο ΚΑΤ οι τραυματίες

Οι τραυματίες παραμένουν στο ΚΑΤ, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών που μεταμόρφωσαν το κρητικό γλέντι σε νύχτα τρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια ασήμαντη αφορμή, όταν ένας εκ των εμπλεκομένων είπε στον άλλον: «τι κοιτάς;». Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, όταν οι τραυματίες είχαν ήδη φτάσει στο νοσοκομείο, ομάδα περίπου 20 ατόμων συγκεντρώθηκε ξανά έξω από το ΚΑΤ και πιάστηκε εκ νέου στα χέρια.